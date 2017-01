1899 Hoffenheim krönt ungeschlagene Hinrunde

Fußball

Abu Dhabi. Mit einem Testspiel mitten in der Wüste und einem Achtungserfolg hat Eintracht Frankfurt sein eineinhalbwöchiges Trainingslager in Abu Dhabi beendet. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga erreichte am Samstag gegen den russischen Topclub Zenit St. Petersburg ein 0:0. "Wir haben viel… [mehr]