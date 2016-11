FC Bayern verliert Tabellenführung

Fußball

Frankfurt. Es ist fast genau ein halbes Jahr her, da herrschten bei Eintracht Frankfurt Verzweiflung und pure Angst. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte die Eintracht bei Werder Bremen mit 0:1 verloren, vor dem Gang in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg traute… [mehr]