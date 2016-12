«Wunderbarer Spieltag»: Bayern mit 5:0 wieder an Spitze

München (dpa) - Beim Vorglühen für die teaminterne Weihnachtsfeier hatten die Bayern-Stars richtig Spaß. Mit dem 5:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg feierten die Münchner nicht nur das Tor-Comeback von Thomas Müller und den dritten Bundesliga-Sieg in Serie.

Durch den überraschenden Ausrutscher von RB Leipzig in Ingolstadt kehrten die Münchner auch wieder an die Tabellenspitze zurück. «Ein wunderbarer Spieltag für uns», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. «Ein schöner Steilpass für eine tolle Party.»

Außer Müller, der sich in der 76. Minute für seinen ersten Bundesliga-Treffer nach mehr als sieben Monaten und 999 torlosen Minuten von den Münchner Anhängern feiern ließ, erzielten Arjen Robben (18. Minute), Robert Lewandowski (22./58.) mit seinen Saisontoren zehn und elf sowie Douglas Costa (86.) am Samstag die Treffer beim lockeren Erfolg.

Wolfsburg muss sich als Tabellen-15. mehr denn je auf Abstiegskampf einstellen. Hamburg schloss durch das 1:0 gegen Augsburg auf, Ingolstadt ist durch das 1:0 gegen Leipzig bis auf einen Punkt am Team des praktisch gescheiterten VfL-Trainers Valérien Ismaël dran. «Wir sind der Verlierer an diesem Spieltag», sagte der Franzose. «Meine Situation ist so, dass wir noch zwei Spiele bis zur Winterpause haben und darauf konzentriere ich mich voll.»

Beim 15. Heimsieg der Münchner gegen den VfL nacheinander - eine weitere Bundesliga-Bestmarke für den FC Bayern - ging es vor 75 000 Zuschauern fast nur in eine Richtung. Wie bei den Erfolgen in Mainz und gegen Atlético Madrid sorgte die Münchner 4-2-3-1-Grundformation für viel Schwung. «Es war eine sehr gute Leistung von uns», sagte Bayern-Coach Carlo Ancelotti.

Nach Zusammenspiel mit Kapitän Philipp Lahm zog Robben auf dem rechten Flügel in typischer Manier nach innen und wurde beim Schuss aus 16 Metern nicht einmal gestört. Wolfsburgs starker Keeper Diego Benaglio konnte diesem Ball nur hinterherschauen.

Vier Minuten später jubelten die Münchner erneut. Einen Schuss von Arturo Vidal fälschte Robin Knoche vor die Füße von Lewandowski ab. Mehr als ein Jahr nach seiner Rekord-Gala gegen die Niedersachsen, als er in neun Minuten fünf Tore erzielte, hatte der Pole bei diesem Abschluss gegen einen Lieblingsgegner keine Mühe.

Bei den sehr defensiven Gästen ging nach vorne fast nichts. Mario Gomez, der sich 2013 als Triple-Sieger aus München verabschiedet hatte, fand keine richtige Bindung zum vor der Pause alibihaften Wolfsburger Offensivspiel.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Münchner vorübergehend in den Verwaltungsmodus. Wolfsburg wusste das nicht zu nutzen. Ein Schuss von Gomez (61.) und der von Neuer parierte Ball von Daniel Caligiuri (79.) waren die besten Chancen. Mit einem weiteren Tor der «Marke Billard» zeigten die Bayern, wie's besser geht: feiner Pass von Thiago auf Müller, dessen Schuss Lewandowski zum 3:0 abfälschte. Es war sein zwölftes Tor in zwölf Spielen gegen Wolfsburg.

Müller war hier schon am Tor beteiligt - und wenig später erlöste er sich dann endlich. «Das war natürlich eine schöne Sache», sagte der 27-Jährige. Sein erstes Tor in der Bundesliga seit dem 30. April und dem 1:1 gegen Mönchengladbach bejubelte der Nationalspieler befreit. «Müller macht immer einen guten Job auf dem Platz, auch wenn er nicht trifft», sagte Ancelotti. Der eingewechselte Douglas Costa schraubte den Erfolg mit dem wuchtigen Schuss in den Winkel weiter in die Höhe.