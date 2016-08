"Harakiri“ ärgert Nagelsmann

Die Hoffenheimer Marco Terrazzino und Sandro Wagner (von links) schleichen nach dem Schlusspfiff enttäuscht vom Spielfeld in der Sinsheimer Arena. © pix

Alexander Müller

Sinsheim. Auch Sebastian Rudy war sich unschlüssig, wie er die ersten 90 Minuten in dieser Saison einordnen sollte. Zweimal führte die TSG 1899 Hoffenheim gegen Aufsteiger RB Leipzig, zweimal kassierten die Kraichgauer unnötige Ausgleichstreffer - am Ende stand ein allerdings leistungsgerechtes 2:2 (0:0)-Unentschieden zum Start. "Nach dem 2:1 müssen wir das Spiel einfach nach Hause schaukeln", sagte Rudy, der Hoffenheim in Vertretung des verletzten Eugen Polanski als Kapitän aufs Feld führte. "Es war nur ein Stück weit ein gutes Spiel von uns", resümierte der Schwabe.

Kritikwürdig war definitiv die Abwehrarbeit vor dem 2:2 in der 90. Minute, als der Leipziger Benno Schmitz ohne entscheidenden Druck flanken konnte und am langen Pfosten Marcel Sabitzer zum späten Ausgleich einschoss. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann konnte seinen Unmut über die beiden überflüssigen Gegentore nur mühsam verbergen. "Gegen Ende haben wir zu viele Abschlüsse zugelassen. Es war zeitweise ein bisschen Harakiri von uns, mit unserem Abwehrverhalten war ich nicht zufrieden. Wir haben teils plump und naiv verteidigt", kritisierte der 29-Jährige.

Starke Anfangsphase

Mit der Auftaktphase seines Teams konnte Nagelsmann allerdings sehr zufrieden sein. Ungeachtet der hochsommerlichen Temperaturen legte die TSG zu Beginn ein geradezu atemberaubendes Tempo vor. Schon nach fünf Minuten hätte es problemlos 2:0 stehen können, doch Mark Uth und Sebastian Rudy ließen ihre exzellenten Gelegenheiten genauso aus wie auf der anderen Seite der Ex-Hoffenheimer Dominik Kaiser sowie Leipzigs Neuerwerbung aus Stuttgart, Timo Werner. "Wir haben in den ersten fünf Minuten zwei Hundertprozentige, die wir in eine Führung ummünzen müssen. Dann läuft das Spiel anders", meinte Nagelsmann.

Doch nach und nach konnte Leipzig das Geschehen weiter vom eigenen Tor fernhalten, hatte jedoch chronische Probleme bei Pässen in die Schnittstellen: Lukas Rupp traf den Ball nicht richtig (17.), Uth vergab seine dritte Großchance des Abends (21.). Aber der Aufsteiger kam immer mehr auf und hätte bei einem Kopfball von Yussuf Poulsen, den TSG-Schlussmann Oliver Baumann parierte (30.), und bei einem starken Solo von Werner (42.) problemlos in Führung gehen können.

Nagelsmann nahm in der Pause Neuzugang Kevin Vogt runter, der mit einer gewonnenen Zweikampfquote von nur 33 Prozent nicht seinen besten Tag erwischt hatte, und brachte Pirmin Schwegler für die Schaltzentrale. Die Partie blieb aber ausgeglichen. Die Hoffenheimer Führung entstand aus einer von Leipzigs Willi Orban schlecht in die Mitte abgewehrten Ecke: Der Weinheimer Lukas Rupp zimmerte den Ball in seinem ersten Ligaspiel für die Kraichgauer zur Führung ins Netz (55.).

Lange freuen durften sich die Nordbadener über das 1:0 allerdings nicht. Drei Minuten später pennte Niklas Süle bei einer Flanke, der frühere Hoffenheimer Dominik Kaiser traf zum Ausgleich - unhaltbar war der Ball allerdings auch nicht. Leipzig war dem Sieg jetzt näher als die Kraichgauer. In der 72. Minute rettete Baumann artistisch gegen den drei Meter vor ihm frei auftauchenden Sabitzer.

RB spielte weiter konsequent nach vorne - und wurde ausgekontert. Rudy spazierte fast 40 Meter übers Feld und bediente Mark Uth, der das 2:1 erzielte (83.). Die Schlusspointe blieb allerdings dem überzeugenden Aufsteiger vorbehalten, der insgesamt 23 Torschüsse abgab - nur Bayern liegt in diesem Ranking am ersten Spieltag vor Leipzig (27.). "Wir haben mit unserer Art gezeigt, dass wir eine Bereicherung der Liga sein können. Wir waren frech, haben unsere Chancen gesucht", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl: "Ich habe mich in die Mentalität dieser Mannschaft sehr schnell verliebt. Das war ein Fingerzeig, zu was wir zu leisten imstande sein werden. Wir werden an dieser Truppe noch viele Freude haben." Er könnte damit recht haben.