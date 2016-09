Darmstadt. Von Julian Nagelsmann ist man weitaus tiefgreifendere Spielanalysen gewohnt als folgende Sequenz, die er nach dem jüngsten 1:1 der Hoffenheimer in Darmstadt von sich gab: "Den anderen prallt der Ball an die Nase und von dort fällt er ihnen vor die Füße. Dieses Spielglück haben wir zurzeit nicht." Es wäre gewiss überinterpretiert, die pure Verzweiflung in dieser Äußerung zu deuten. Aber bei aller Wertschätzung für den jungen Trainer: Eine gewisse Ratlosigkeit war nach dem vierten Unentschieden im vierten Saisonspiel schon zu spüren.

Dieser Ausgleich in letzter Minute nagte an allen Beteiligten der TSG 1899 Hoffenheim. "Nach dem 1:0 muss das unser Spiel sein", motzte Kapitän Eugen Polanski, und sein Trainer monierte, dass man zum zweiten Mal in dieser Saison in den Schlussminuten einen Sieg hergeschenkt habe. Das 2:2 der Leipziger fiel auch kurz vor dem Ende. "Das hat aber nichts mit Mentalität zu tun und auch nichts mit mangelnder Erfahrung", stellte Nagelsmann klar und fand dann doch deutliche Worte: "Wir haben das Fußballspielen eingestellt, die Bälle nur noch lang nach vorne gebolzt und uns auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. Doch da ist Darmstadt besser als wir. Zwei Spieler hatten am Ende nicht die Bereitschaft, das Tor mit allen Mitteln zu verhindern."

Wen der TSG-Trainer damit meinte, verriet er nicht. Doch schon nach den Gegentreffern gegen Mainz kritisierte der Trainer diesen mangelnden Willen. Gegen Wolfsburg war es dann besser, nun wieder ein Rückschritt. Von einem solchen wollte der TSG-Trainer bei der Betrachtung der Gesamtleistung aber nicht reden. Doch wie er will mit der offensichtlichen Stagnation seines Teams umgehen? Wie will er seinen Akteuren diese Sorglosigkeit austreiben? "Es wird Spieler geben, die harte Kritik kriegen und solche die Aufbauarbeit brauchen", sagte er.

Zuckerbrot und Peitsche

Zuckerbrot und Peitsche also für die Talent-Truppe aus dem Kraichgau vor der kommenden Begegnung am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Schalke 04. Mit dem vierten Remis in Serie hat sich die TSG nämlich unter Zugzwang gebracht. Das Argument vom Ungeschlagen-Sein wird durch den Sieglos-Fakt doch stark verwässert. Zudem birgt das Sieglos-Sein die Gefahr in sich, dass man bei der ersten Niederlage gleich wieder unten drinhängt im Tabellenkeller der Bundesliga.

Um schnell in sichere Gefilde zu steuern, müssen jetzt auch die Neuzugänge fix in die Gänge kommen: In Darmstadt begannen mit Vogt, Demirbay und Wagner drei davon - keiner überzeugte vollends; so wie in den ersten drei Saisonwochen bereits.

Nach dem Wolfsburg-Spiel hatte Nagelsmann noch gesagt: "Wenn die Mannschaft jetzt schon alles könnte, könnte ich sechs Wochen auf die Malediven fliegen." Nichts da: Der Jung-Trainer hat in den kommenden Wochen mehr Arbeit, als er sich vielleicht selbst gedacht hat. (mf)