Mutmacher für Hübner

Trainer Julian Nagelsmann (r.) beglückwünscht Benjamin Hübner nach seiner gelungenen Bundesligapremiere für Hoffenheim. © apf

Ingolstadt/Zuzenhausen. Benjamin Hübner hatte sich seinen Start bei der TSG 1899 Hoffenheim einfacher vorgestellt. In den ersten fünf Bundesliga-Spielen kam der Innenverteidiger keine einzige Minute zum Einsatz. Eine ungewohnte Rolle für den 27-Jährigen, der in der vergangenen Runde unumstrittene Stammkraft beim FC Ingolstadt war.

Doch ausgerechnet im Duell mit seinem früheren Arbeitgeber bekam der Sohn von Eintracht Frankfurts Manager Bruno Hübner in der Dreierkette nun seine Chance - und nutzte sie. "Von der Tribüne in die Startelf, das ist eine schöne Geschichte. Er hat seine Sache gut gemacht", lobte Trainer Julian Nagelsmann nach dem verdienten 2:1-Erfolg über die Schanzer. "Ich glaube, Benjamin fühlt sich jetzt ganz gut."

Starke Konkurrenten

Das tat Hübner natürlich. Er lächelte, wirkte befreit. "Ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist. Es war für mich ein besonderes Match", erklärte der Abwehrspieler, der auch weiterhin Geduld brauchen wird. Die Konkurrenz auf seiner Position ist groß.

Olympia-Teilnehmer Niklas Süle sowie der Ex-Kölner Kevin Vogt sind derzeit gesetzt, Ermin Bicakcic eigentlich auch. Doch der bosnische Nationalspieler musste aufgrund einer Knöchelverletzung passen, was gemeinsam mit der Formschwäche des Schweizers Fabian Schär die Tür für Hübner öffnete. "Es war gut, dass ich erst am Spieltag von meinem Debüt erfahren habe. So konnte ich nicht viel nachdenken", berichtete Hübner. "Ich war voll motiviert und wollte meine Sache gut machen."

Die Nervosität in dieser Drucksituation war dem 27-Jährigen allerdings nicht anzumerken. An der Seite von Vogt und Süle lieferte er eine stabile Leistung ab, die auf weitere Einsätze hoffen lässt. Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte war für Hübner daher ein wichtiger Mutmacher. Ein Zeichen, dass er seine Chance bekommt - und beim aktuellen Aufschwung der TSG nicht nur in einer Nebenrolle mitwirken darf.

Nach sechs Liga-Partien sind die "Nagelsmänner" noch immer ungeschlagen, zuletzt gab es zwei Erfolge. "Das ist nur eine Momentaufnahme, aber es sieht nicht verkehrt aus", sagte der 29 Jahre alte Trainer. "Es fühlt sich gut an, dass wir noch ungeschlagen sind." Die Richtung vor der nun anstehenden Länderspielpause stimmt also.

Gestärktes Selbstvertrauen

Beim gesamten Team - und bei Hübner. Sein starker Nebenmann Vogt ist allerdings trotz Tabellenplatz sieben und des starken Umschaltspiels nicht ganz zufrieden. "Wir müssen in den nächsten Wochen an der Chancenverwertung arbeiten", forderte der Neuzugang. "Wir hätten gegen Ingolstadt mehr Tore machen müssen - wie schon gegen Schalke." Recht hat er. So sehenswert die Treffer von Sandro Wagner (11.) und Kerem Demirbay (35.) auch waren, die TSG braucht mehr Effizienz, um dauerhaft am oberen Tabellendrittel zu schnuppern.

Das dafür nötige Selbstvertrauen ist auf jeden Fall vorhanden. "Zehn Punkte sind ein ordentlicher Start. Darauf werden wir aufbauen" betonte Torjäger Wagner. "Wir hätten auch gegen Leipzig und Mainz gewinnen müssen. Nun haben wir uns richtig gefunden. Das stimmt mich positiv." Das nächste Spiel bestreitet die TSG am 15. Oktober in der Rhein-Neckar-Arena gegen Aufsteiger Freiburg. Dann will auch Hübner wieder in der Startelf stehen. (jb)