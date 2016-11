Mehr als nur Zufall

Groß war die Hoffenheimer Freude nach dem 1:1 bei Bayern München. Mit durch-schnittlich 2,0 Punkten pro Spiel ist die TSG auf Kurs Richtung Europacup. © dpa

München. Da hatte sich die TSG Hoffenheim gerade beim großen FC Bayern ein 1:1-Unentschieden erkämpft, als Julian Nagelsmann mit folgendem Satz überraschte: "Es war nicht unser bestes Spiel." Das klang schon fast wie eine versteckte Drohung an die Bundesliga-Konkurrenz. 1:1 in München, und es ist noch Luft nach oben. Die Aussage des 1899-Trainers bezog sich allerdings vor allem auf die zweiten 45 Minuten, in denen es seiner Mannschaft nicht mehr gelang, solche langen Ballbesitzzeiten wie noch im ersten Durchgang zu erreichen. Diese Tatsache blendete Sebastian Rudy aus. "Wir können jeden schlagen", sagte der vor Selbstbewusstsein strotzende Kapitän.

Drohung hin oder her: Hoffenheim ist nach zehn Spieltagen weiter ungeschlagen, und Alexander Rosen, der Direktor Profifußball bei der TSG, wollte diese Tatsache besonders herausstellen, zumal man während dieser zehn Begegnungen unter anderem gegen Liga-Schwergewichte wie eben Bayern München, Schalke 04 und Leverkusen antrat. Von Zufall und glücklicher Fügung kann da gewiss niemand mehr reden.

1899 war in München durch Demirbays fulminanten Kunstschuss sogar verdient in Führung gegangen (16.), Zubers Eigentor (34.) bedeutete den Ausgleich für den FCB. Glück gehört natürlich auch dazu: Hummels (87.) und Müller (90.+2) trafen jeweils den Pfosten des Hoffenheimer Tores.

Ziele bleiben unverändert

"Wir sind auf einem sehr guten Weg", so Rosen, der, wie Coach Nagelsmann übrigens auch, dieses Team noch lange nicht am Limit sieht. Trotzdem, und das ist durchaus branchenüblich, wollten weder der Trainer noch der Sportdirektor schon jetzt, nach knapp einem Drittel der Saison, die Ziele neu formulieren. "Wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg nicht, wenn wir nur auf die Tabelle schauen", sagte Rosen, ließ sich aber zumindest entlocken, dass man beim ausgegebenen Saisonziel "eine sorgenfreie Runde spielen" auf einem "guten Weg" sei. Sein Lächeln bei dieser Aussage war vielsagend.

Freilich kann der Sportchef, der in der Sommerpause einen prima Kader zusammengestellt hat, auch rechnen. 2,0 Punkte im Schnitt hat die TSG in den ersten zehn Spielen geholt; in den vergangenen fünf Jahren genügte ein Zählerschnitt zwischen 1,8 und 1,9 Punkten um sich - man höre und staune - direkt für die Champions League zu qualifizieren. Mönchengladbach kam 2015 mit lediglich 1,61 Punkten in die Champions-League-Qualifikation, Freiburg 2013 mit durchschnittlich nur 1,5 Punkten in die Europa League. Diese Zahlenspiele zeigen deutlich, welche Möglichkeiten diese Saison für 1899 Hoffenheim bietet.

Und auch eine weitere Statistik zeigt, wie gut die TSG in diesem Jahr unterwegs ist. Sie spiegelt sich in der vielzitierten "Nagelsmann-Tabelle", die seit der Amtsübernahme des Hoffenheimer Trainers am 12. Februar zählt, wider: 24 Spiele hat die TSG unter der Regie des Trainer-Lausbuben absolviert und dabei satte 43 Punkte geholt (1,8 Zähler im Schnitt). Diese Zahlen zeigen, dass der aktuelle Aufschwung bereits in der vergangenen Saison Anlauf genommen hat.

Schwächeln der "Großen" nutzen

Dazu kommt, dass einige "Große der Liga", die aufgrund ihrer Etats im Grunde stets unter den ersten Sechs zu sehen sind, derzeit schwächeln: Wolfsburg, Schalke, Leverkusen und Mönchengladbach weisen bereits einen erheblichen Rückstand auf die TSG Hoffenheim auf. Und in der aktuellen Verfassung sind die Kraichgauer wahrlich schwer zu schlagen. Aber Nagelsmann beschwichtigte mit seinem smarten Grinsen: "Die Konkurrenz muss jetzt nicht erstarren."

"Ball flach halten", lautet die Devise beim Kraichgau-Klub: Man hat aus der Katastrophen-Saison 2012/13 gelernt, als Markus Babbel, Tim Wiese und Co. den Mund zu voll nahmen und der anvisierte Weg nach Europa beinahe krachend in der Zweiten Bundesliga geendet wäre. Auch deshalb meinte Rosen in München: "Wir wissen, wo wir herkommen." Aber wo es hingehen kann, deutet die Statistik an . (mf)