Sandro Wagner bewahrt die Ruhe

Frankfurt. Geschwindigkeit, Spielwitz und fußballerische Fähigkeiten - das alles sind fußballerische Attribute, die die TSG Hoffenheim in ihrer noch jungen Bundesliga-Geschichte verkörperte. Allerdings war es sehr häufig so: Wenn der Gegner einmal hart und dreckig spielte, dann hoben die Hochtalentierten aus dem Kraichgau gerne das Füßchen, zogen zurück - und zogen damit immer den Kürzeren. Gerade dieses Element der fehlenden Härte war ein Grund dafür, warum es die TSG noch nie in den internationalen Wettbewerb schaffte.

Seit Freitag allerdings hat die TSG neben ihrem unübersehbaren fußballerischen Fortschritt unter Trainer Julian Nagelsmann eine weitere Evolutionsetappe hin zu einem Spitzenteam hinter sich gebracht: "Hoffe" trotzte der harten Gangart von Eintracht Frankfurt und verdiente sich so das 0:0. "Ich habe meiner Mannschaft ein großes Kompliment gemacht. In der Vergangenheit hätten wir dieses Spiel verloren", freute sich Nagelsmann.

Minutenlang war Alexander Rosen, der Direktor Profifußball bei der TSG, nach dem Spiel am Eingang des Hoffenheimer Kabinentrakts gestanden und beäugte das Geschehen in der Mixed Zone, dem Bereich der Bundesliga-Stadien, in dem die Interviews mit den Spielern und Funktionären geführt werden. Er hatte freilich mitbekommen, dass sich die Fragen der Journalisten nicht um fußballerische Details drehten, sondern fast ausschließlich um die diversen Nicklig- und Tätlichkeiten der Frankfurter an "seinen" Spielern. Dann eilte Rosen los. Es war ihm ein Anliegen, jene Worte zu sprechen: "Ich bin stolz auf das Verhalten der Spieler. Es war alles andere als leicht, diesen Provokationen standzuhalten. Ein bisschen Anstand gehört auch dazu."

Dass er diesen damit der Eintracht absprach, wollte der 37-Jährige unkommentiert lassen. Trotz der Ermangelung fußballerischer Finessen war Rosen zufrieden, weil auch er diesen weiteren Reifeprozess bei seinem Team ausgemacht hatte: Früher hätte man mit Anstand verloren, am Freitag hat Hoffenheim mit "Anstand" einen Punkt geholt.

Lässig auf Meier-Aussage reagiert

Diesen zu wahren, war vor allem für Sandro Wagner nicht einfach. Er war "das Opfer" einer rüden Tätlichkeit von David Abraham. Der Frankfurter Verteidiger hatte dem TSG-Angreifer mit "95 km/h", wie es Nagelsmann formulierte, seinen linken Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. "Das war eine klare Tätlichkeit. Man kann hart spielen, aber ich würde nie einem anderen Spieler wehtun", sagte Wagner nach dem Spiel.

Auch am Samstag blieb er cool, als er nochmals mit der Aussage von Alex Meier konfrontiert worden war und auch mit dem Eintracht-Kapitän telefonierte. Der Angreifer der Hessen hatte gesagt: "Wenn er so spielt, muss er auch damit rechnen, dass er mal einen abkriegt. Dann, glaube ich, hat jeder Verteidiger dazu auch das Recht." Wagner lässig: "Ach naja, ich denke, solche Aussagen sprechen für sich. Mir war wichtig, in dieser hitzigen Atmosphäre auf und anschließend neben dem Platz fair zu bleiben. Ich bin vielmehr stolz, dass unser junges Team in dieser schwierigen Partie eine solche Nervenstärke bewiesen hat, um weiter ungeschlagen in der Liga zu bleiben."

Aber auch Eintracht-Trainer Niko Kovac war beeindruckt von den Hoffenheimern, die sich nicht unterkriegen ließen: "Hoffenheim wird am Ende der Runde unter die ersten Sechs kommen." (mf)