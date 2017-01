Hoffenheim hat Lust auf mehr

Mit Neuzugang Danilo Soares (hier mit Nadiem Amiri/l. ) ist 1899 Hoffenheim in die Vorbereitung gestartet. © APF

Zuzenhausen. Die frostigen Temperaturen hemmten den Tatendrang nicht. Die Bundesliga-Profis der TSG Hoffenheim absolvierten ihre erste Einheit nach dem Weihnachtsurlaub sehr konzentriert und gut gelaunt, nachdem der leichte Schneefall rechtzeitig aufgehört hatte. Während Eduardo Vargas (mit Chiles Nationalteam auf China-Reise) und Jin-Su Kim (kommt heute aus Südkorea zurück) im Zuzenhausener Trainingszentrum noch fehlten, war Linksverteidiger Danilo das einzig neue Gesicht.

Der Brasilianer, der Ende November einen stark leistungsbezogenen Vertrag unterschrieben hatte, ist bisher quasi der einzige Winterzugang. Der 25-Jährige brachte sich nach einer fast eineinhalbjährigen Zehenverletzung bei der U 23 der Kraichgauer Schritt für Schritt in Form - und bekommt nun seine Chance auf einen Neustart im Bundesliga-Kader. "Danilo war im Aufstiegsjahr des FC Ingolstadt einer der besten Linksverteidiger der Zweiten Liga. Die Zusammenarbeit hat wenig Risiko für uns und bietet eine große Chance für ihn", sagte Manager Alexander Rosen, der weitere personelle Veränderungen im Januar nicht ausschloss: "Es gibt Spieler, die Anspruch auf mehr Einsatzzeiten haben. Wir müssen sehen, wie sich der Markt entwickelt."

Terrazzino als Wechsel-Kandidat

Zu den potenziellen Wechsel-Kandidaten beim Tabellenfünften zählen neben Vargas und Kim auch Jiloan Hamad, Fabian Schär, Adam Szalai sowie Marco Terrazzino. "Wir werden diese Woche Gespräche führen und dann Einzelfallentscheidungen treffen", kündigte Rosen an.

Die TSG verzichtet diesmal auf eine Reise in die Sonne, nachdem es in den vergangenen beiden Jahren nach Südafrika gegangen war. "Ich wollte aufgrund der kurzen Wintervorbereitung mit zwei Reisetagen keine wertvolle Zeit verlieren", erklärte Trainer Julian Nagelsmann die Entscheidung. "Wir haben hier sehr gute Trainingsbedingungen und zur Not noch einen Kunstrasenplatz."

Bereits am 21. Januar geht es in der Bundesliga beim FC Augsburg weiter. Zuvor stehen drei Testspiele gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen (8. Januar), Aalborg BK aus Dänemark (14. Januar) und Drittligist Sonnenhof Großaspach (15. Januar) auf dem Programm. Nagelsmann, der sich bereits an den Weihnachtstagen wieder der Videoanalyse widmete, hat einen klaren Plan für die Einheiten in Zuzenhausen. "Der Akku ist voll. Wir werden von heute an sehr fleißig sein und einen Schwerpunkt auf unser Defensivverhalten legen, um noch dominanter auftreten zu können", berichtete der 29-Jährige. "Das ist ein Schlüssel, um weiterhin ansatzweise so erfolgreich zu sein wie bisher." Kapitän Eugen Polanski ergänzte: "Wir haben jetzt Zeit, diesen Bereich zu verbessern. Für die Restrunde macht mir Mut, dass wir deutlich selbstsicherer sind als in der Vergangenheit. Wir wissen, dass wir nicht zufrieden sein dürfen."

Die Zuversicht, den Platz in der Spitzengruppe behaupten zu können, ist groß. "Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine gleichwertige Rückrunde zu spielen - aber wir haben noch Entwicklungspotenzial", betonte Rosen und schob hinterher: "Wir werden alles daran setzen, unser Leistungsniveau zu halten." (jb)