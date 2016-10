Aggressivität im Grenzbereich erwartet

Zuzenhausen. Um die Bundesliga immer noch ein wenig kribbelnder zu machen als sie schon ist, wird die Bezeichnung "Derby" für ein Spiel sehr inflationär verwendet. Auch gestern, während der turnusgemäßen Presserunde der TSG Hoffenheim vor einem Bundesliga-Spiel machte dieses Wort mehrmals die Runde. Nur heißt Hoffenheims Gegner morgen um 15.30 Uhr in der Rhein-Neckar-Arena nicht Sinsheim oder Dühren, sondern SC Freiburg.

"Im Vorfeld spüre ich nichts. Aber das Stadion ist ziemlich voll, das ist ein Indiz dafür, dass es ein Derby ist", sagte Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er im Vorfeld des Spiels bereits eine besondere Anspannung verspüre. Um es genau zu sagen: Zwischen Freiburg und Hoffenheim liegen 191 Kilometer, und deshalb ist es sicher angebrachter vom Baden-Württemberg-Duell zu sprechen als von einem Derby. Doch auch nach dieser "Abschwächung" bietet diese Begegnung genügend Brisanz, geht es doch darum, wer die Nummer eins "im Ländle" ist. Für Hoffenheim ist es zudem erstrebenswert, die Serie von bisher sechs ungeschlagenen Bundesliga-Spielen weiter auszubauen.

"Wenn man eine Serie starten oder einen Rekord aufstellen kann, dann ist das immer ein Anreiz, der lohnend ist, alles dafür zu geben", sagte Hoffenheims Jung-Trainer zur aktuellen Situation. Allerdings ist er ausgebufft genug, sich trotz dieses guten Saisonstarts nicht aus der Reserve locken zu lassen: "Wegweisend ist es nicht", entgegnete er trocken auf die Feststellung, dass man sich mit einem Sieg erst einmal oben in der Tabelle festsetzen könne.

Geduld für Terrazzino

Der 29-Jährige hat es während der ersten Saisonwochen hinbekommen, seitherige und neue Spieler zu einer Mannschaft zu vereinen, die stark in die Saison gestartet ist. Beim jüngsten Sieg in Ingolstadt standen fünf Neuzugänge in der Startformation, die beiden Treffer zum 2:1-Sieg erzielten Sandro Wagner und Krem Demirbay - ebenfalls zwei erst im Sommer geholte Spieler.

"Geduld" ist hier die Maxime Nagelsmanns, die er auch Marco Terrazzino nahelegt. Er ist der bisher einzige Neue, der noch nicht zu den erhofften Einsatzzeiten kam. "Ich hatte in dieser Woche ein langes Gespräch mit ihm. Er war im Laufe der Vorbereitung richtig gut. Doch er hat große Konkurrenz auf seiner Position. Wenn ich nur ihn bewerte, macht er das ganz gut, doch ich muss das Ganze sehen", sagte der Trainer über den aus Neckarau stammenden Offensiv-Spieler und fügte an: "Er wird seine Einsatzzeiten bekommen." Wohl noch nicht gegen Freiburg, wo Nagelsmann einen "sehr, sehr giftigen" Gegner erwartet.

Sportdirektor Alexander Rosen sagte: "Freiburg war schon immer eine Mannschaft, die auf dem Platz gute spielerische Lösungen gefunden hat und in dieser Saison zudem eine Aggressivität an den Tag legt, die sich teilweise im Grenzbereich bewegt. Was von der Emotionalität des Trainers an der Seitenlinie gepuscht wird."