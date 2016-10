Alle schauen auf die Neuen, doch ein „Alter“ startet durch

Zuzenhausen. Während der Sommerpause hat Bayer Leverkusen der TSG Hoffenheim satte 20 Millionen Euro hingeblättert und dafür Kevin Volland erhalten. Morgen nun trifft der Nationalspieler mit seinem neuen Verein vom Rhein auf seinen Ex-Klub. "Mal sehen, vielleicht schreibe ich ihm noch eine WhatsApp", flachste der gestern bestens gelaunte TSG-Trainer Julian Nagelsmann.

Im Gegensatz zum Firmino-Verkauf von 2015 hat der Weggang von Kevin Volland ganz offensichtlich nicht solch ein großes sportliches Loch gerissen. Während es bei den bisher ungeschlagenen Hoffenheimern läuft, kann man das von der "Werkself" sicher nicht behaupten. Leverkusen hat sich mit drei Siegen, einem Unentschieden und immerhin schon drei Niederlagen regelrecht in die Saison gekriselt. "Wir haben ein paar Ideen entwickelt, damit wir ihnen weh tun können", sagte Nagelsmann. Welche verriet er nicht.

Der jüngste Hoffenheimer Aufschwung wurde zuletzt viel an den Neuzugängen festgemacht. Doch bei genauerem Hinschauen hat der dienstälteste Spieler der TSG in den vergangenen Monaten vielleicht den größten Sprung gemacht: Sebastian Rudy.

"Ihm hat das Entscheider-Gen gefehlt, doch das entwickelt er jetzt", lobte der Trainer seinen Mittelfeldspieler und freute sich zudem über das Mehr an Härte, die der Nationalspieler in seine Aktionen einbringt. "Die letzten 20 Minuten gegen Freiburg waren da ein Paradebeispiel", sagte Nagelsmann. Rudy ist derzeit tatsächlich dabei, sein Phlegma endgültig abzulegen und den Durchbruch zum Führungsspieler zu schaffen.

Gestern gab die TSG zudem bekannt, dass die Mannschaft ihre komplette Wintervorbereitung im Trainingszentrum in Zuzenhausen absolvieren wird. "Aufgrund dieser sehr kurzen Bundesliga-Pause haben wir uns dazu entschieden, auf ein klassisches Trainingslager im Ausland zu verzichten", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei 1899. "Wir können unter perfekten Bedingungen trainieren, und wir verlieren keine Zeit durch An- und Abreise", fügte Coach Julian Nagelsmann an. Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Rest-Saison ist am Mittwoch, 4. Januar.