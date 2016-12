Nagelsmann hofft auf nächsten Glücksmoment

Erfolgstrainer: Die TSG Hoffenheim ist mit Julian Nagelsmann in dieser Bundesliga-Saison als einziges Team noch ohne Niederlage. © dpa

Zuzenhausen. Julian Nagelsmann ist ein Mann, der genau weiß, was er will - und Silvester der Zeitpunkt, an dem der ehrgeizige Erfolgstrainer der TSG Hoffenheim das abgelaufene Jahr für sich selbst reflektiert. "Das mache ich immer so. Ich blicke zurück und stecke mir neue Ziele", verrät der 29-Jährige vor dem morgigen Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar Arena (20.30 Uhr). Besser hätte 2016 für ihn kaum laufen können. Sein persönlicher Höhenflug und die erfrischende Art, wie er damit umgeht, verdient viel Lob. Genauso die sportliche Bilanz der TSG, die als einzige Bundesliga-Mannschaft noch ungeschlagen ist.

"Wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich schon darüber nach, dass ich mich glücklich schätzen kann, wie gut es läuft - auch wenn uns das alles nicht in den Schoß gefallen ist", betont Nagelsmann, dessen Aufstieg mittlerweile europaweit zur Kenntnis genommen wird. Gestern durfte der Landsberger sogar der renommierten britischen BBC ein Interview geben. "Ab und zu sage ich auch mal laut Danke. Vielleicht hört es der, der dafür zuständig ist - wer auch immer es ist", hebt der TSG-Coach, der Wert darauf legt, als Teil eines Trainerteams wahrgenommen zu werden, nicht ab.

Unbedingter Siegeswille

Diese Einstellung ist sicherlich ein Grund seines Erfolgs. Ein anderer der unbedingte Siegeswille. "Ich bin noch nie mit der Vorgabe in ein Match gegangen, mit einem Unentschieden zufrieden zu sein", beschreibt Nagelsmann seine Denkweise, die auch Borussia Dortmund zu spüren bekommen soll und ergänzt: "Ich bin heiß, Thomas Tuchel zu schlagen." Unter dem BVB-Coach machte er seine ersten Schritte im Trainergeschäft, arbeitete Tuchel als Spielbeobachter zu. All zu viel Bedeutung für Freitagabend misst der Hoffenheimer Überflieger diesen Erlebnissen aber nicht bei. "Er hat sich seit damals sicher weiterentwickelt", sagt der 29-Jährige. Zu Tuchel gibt es keinen besonderen Kontakt: "Er ist ein normaler Kollege wie die anderen 16 auch."

Es geht Nagelsmann darum, immer einen taktischen Kniff voraus zu sein, die Schwächen des Kontrahenten zu erkennen. Diese Analyse gehört zu seinen Stärken. Die Motivationsreden sowieso. Dass sein Team durch Punkte gegen Dortmund sowie Bremen nächste Woche ungeschlagen in die Winterpause gehen könnte, spielt dabei angeblich keine Rolle. "Ich habe vor Spielen noch nie thematisiert, dass wir diese Serie ausbauen können. Das werde ich auch nicht tun, obwohl es natürlich ein schönes Gefühl ist", erklärt der TSG-Trainer, dessen Team mit acht Punkteteilungen Remiskönig der Liga ist. Dabei bevorzugt Nagelsmann in der Regel die Risikovariante - und seit seinem Amtsantritt im Februar hat er sich erst einmal richtig verzockt. Das war beim 1:5 in Stuttgart. Gegen Dortmund, das einen Zähler hinter den Viertplatzierten Hoffenheimern liegt, erwartet er ein offenes Spiel. "Wenn beide Teams einen guten Tag erwischen, wird es ein attraktives Duell. Dortmund muss mit allem rechnen", blickt Nagelsmann, der um die Einsätze der angeschlagenen Kerem Demirbay, Kevin Vogt und Sebastian Rudy bangen muss, selbstbewusst voraus. Ein entscheidender Faktor wird sein, wie es der TSG gelingt, das enorme Tempo des BVB mit seinen Offensiv-Assen Marco Reus oder Pierre-Emerick Aubameyang aufzufangen.

Nagelsmann ist zuversichtlich, einen weiteren Glücksmoment in diesem Jahr erleben zu können. "Wir machen das seit Februar gut. Ich hoffe, es geht so weiter", erklärt der Senkrechtstarter, der eine natürliche Autorität ausstrahlt und seine Profis mit anspruchsvollen Trainingsinhalten begeistert. (jb)