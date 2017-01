„Bis zum Schluss alles geben“

Zuzenhausen. Sebastian Rudy und Niklas Süle können sich von nun an voll und ganz auf ihre Abschiedstournee im Trikot der TSG Hoffenheim konzentrieren. Die Kraichgauer und der FC Bayern bestätigten gestern den Wechsel der beiden Nationalspieler im Sommer, der schon seit vier Wochen als fix gegolten hatte. Innenverteidiger Süle erhält beim deutschen Rekordmeister einen Fünf-Jahresvertrag und spült der TSG rund 20 Millionen Euro in die Kasse, der ablösefreie Mittelfeldspieler Rudy unterschrieb für drei Jahre.

"Nach München zu wechseln, ist ein absoluter Traum für mich, ich möchte dort Titel gewinnen", unterstrich Rudy seine Ambitionen. Das Hoffenheimer Eigengewächs Süle freute sich darauf, ab kommendem Sommer bei einem der "besten Teams der Welt zu spielen". Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich sehr zufrieden und bezeichnete die Transfers als "ein Invest in die Zukunft des FC Bayern."

Drei Testspielsiege

Der Abschied der TSG-Führungsspieler war auch beim gestrigen Testspielabschluss gegen Drittligist Großaspach (4:1) Gesprächsthema im Dietmar-Hopp-Stadion. Beide wurden allerdings wie zahlreiche andere Stammkräfte geschont. "Natürlich ist es ein herber Verlust, solche Spieler abgeben zu müssen", bedauerte Manager Alexander Rosen. "Auf der anderen Seite ist es aber auch eine grandiose Auszeichnung für unsere Arbeit hier in Hoffenheim." Trainer Julian Nagelsmann nahm die Vollzugsmeldung pragmatisch: "Natürlich hätte ich gerne mit Sebastian und Niklas weitergearbeitet, aber wir sind im Profifußball und da muss man mit diesen regelmäßig wiederkehrenden Umständen zurechtkommen."

Der 29-Jährige zeigte sich "sehr optimistisch, auch künftig wieder eine Mischung aus starken TSG-Talenten, ambitionierten Neuzugängen und etablierten Kräften zu einer echten Einheit formen zu können". Der Coach ist felsenfest davon überzeugt, dass die beiden Leistungsträger bis zu ihrem Abschied nicht nachlassen werden. Und auch Eigengewächs Süle stellte klar: "Beim Gedanken an den Abschied schwingt natürlich auch Wehmut mit. Noch aber denken weder Sebastian noch ich an die Bayern, sondern konzentrieren uns einzig und allein auf eine erfolgreiche Rückrunde mit der TSG. Wir werden bis zur letzten Minute alles für den Klub und unsere Fans geben".

Der Tabellenfünfte will seine starken Leistungen vor der Winterpause in der am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg beginnenden Restrunde bestätigen. "Wir hatten viele intensive Einheiten, aber die Spieler haben Gas gegeben", kommentierte Nagelsmann die bisherige Vorbereitung in Zuzenhausen mit weiteren Testspielsiegen gegen den niederländischen FC Groningen (2:1) und FC Aalborg aus Dänemark (2:0).

Kim bisher einziger Abgang

Während der ehemalige Ingolstädter Danilo seit dem Trainingsstart am 4. Januar bei den Profis mitmischt, hat Jin-Su Kim die TSG Hoffenheim nach zweieinhalb Jahren verlassen und ist in seine südkoreanische Heimat zurückgekehrt. Erstligist Jeonbuk Hyundai Motors verkündete die Verpflichtung des Linksverteidigers "nach langwierigen Verhandlungen". Laut "kicker" waren knapp zwei Millionen Euro als Ablösesumme im Gespräch.