Bremer Spielverderber

Kampf um den Ball: Hoffenheims Aktivposten Nadiem Amiri (l.) und Bremens Routinier Claudio Pizarro. © dpa

Sinsheim. Die TSG Hoffenheim bleibt weiter ungeschlagen. Allerdings reichte es gegen Werder Bremen vor 28 076 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena nur zu einem 1:1 (1:0). Nach der Führung durch Sandro Wagner (26.) war erneut die mangelnde Chancenverwertung der Grund für das zehnte Unentschieden der Kraichgauer, die auf dem fünften Tabellenplatz überwintern. Serge Gnabry gelang der späte Ausgleich (87.)

"Die Enttäuschung ist groß. Wir müssen die Konter viel besser ausspielen und das Spiel gewinnen. Wir haben in der Hinrunde einige Punkte verschenkt. Deshalb ist es schade, dass wir nur Fünfter sind", haderte Mark Uth nach der Partie. Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp stellte beim Gang in die Kabine jedoch fest: "Wir sind weiterhin ungeschlagen."

Die erste Hälfte verlief so, wie sie von der Tabellensituation zu erwarten gewesen war: Hoffenheim übernahm gegen Bremen das Kommando und hatte bis auf wenige Minuten Mitte des ersten Durchgangs deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings mangelte es im letzten Spieldrittel an kreativen Ideen.

Werder verteidigt geschickt

Dies lag aber auch an den gut verteidigenden Gästen, die es geschickt verstanden, sich in einigen Phasen tief in die eigene Hälfte fallen zu lassen, andererseits aber auch immer wieder forsch in der Hoffenheimer Hälfte attackierten. Deshalb hatte die TSG zwar mehr den Ball, fand aber nie einen richtigen Angriffsrhythmus. Somit waren die ersten 45 Minuten chancenarm: Mit der ersten Möglichkeit machten die Hoffenheimer schließlich das 1:0: Kerem Demirbay brachte den Ball nach einer abgewehrten Ecke zum zweiten Mal "in die Box" - und dort vollendete Wagner mit seinem neunten Saisontreffer zur Führung (26.). Bremens Torhüter Drobny sah nicht gut aus, dafür reagierte er aber in der 34. Minute umso besser, als er einen Volleyschuss von Niklas Süle mit einem Reflex über die Latte lenkte. Apropos Latte: Die beste Chance für Werder landete auch am Querbalken, allerdings hatte kein Bremer geschossen, sondern der zurückgeeilte Uth hätte bei seinem missglückten Klärungsversuch fast ins eigene Tor getroffen (12.). Dazu schoss Serge Gnabry noch knapp über das Tor (29.). Ähnlich dem ersten Abschnitt begannen die zweiten 45 Minuten: Hoffenheim hatte mehr den Ball, doch Uth "verdaddelte" zwei aussichtsreiche Situationen, indem er einmal auf Pavel Kaderabek (55.) und dann auf Nadiem Amiri (56.) zu schlampig ablegte. Auf der Gegenseite hielt Oliver Baumann den 17-Meter-Schuss des eingewechselten Finn Bartels und damit die knappe Führung für Hoffenheim (59.).

Gnabry erzielt Ausgleich

Auffallend war: Bei fast allen Offensiv-Aktionen hatte der enorm lauf- und spielstarke Nadiem Amiri den Fuß am Ball. Als dann Jeremy Toljan frei vor Drobny scheiterte (65.) und Amiri in derselben Minute nur aufs Obernetz köpfte, schwante den TSG-Fans Schlimmes. Sollte erneut die mangelnde Chancenverwertung den Sieg kosten, zumal auch der für Uth eingewechselte Andrej Kramaric versiebte (75.)? Die Möglichkeiten für die immer mehr Risiko eingehenden Bremer kamen zwangsläufig: Gnabry verpasste eine Kruse-Hereingabe nur um wenige Zentimeter. (81.), dann köpfte Johansson vorbei (82.). Der Ausgleich fiel dann in der 87. Minute, als Gnabry beherzt abzog und Baumann keine Abwehrmöglichkeit ließ. Das 1:1 war nun verdient, auch weil Bartels nur eine Minute später erneut zu einem vielversprechenden Abschluss kam. Nach einem kurzen Moment der Enttäuschung feierten die TSG-Fans trotzdem ihre Mannschaft.