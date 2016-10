Darum ist Hoffenheim so stark

Ein "Alter" und "Neuer" stehen symbolisch für den Hoffenheimer Höhenflug: Sebastian Rudy und Kevin Vogt (rechts). Dahinter Niklas Süle. © dpa

Hoffenheim. Die TSG 1899 Hoffenheim ist derzeit so gut wie seit dem Bundesliga-Aufstieg 2008 nicht mehr. Vor acht Jahren wurde man sogar Herbstmeister. Es ist vor allem der ausgeglichene Kader der Kraichgauer, der diese "Momentaufnahme", wie der aktuelle vierte Tabellenplatz von den TSG-Verantwortlichen allseits betitelt wird, ermöglicht hat. Dies zeigt auch die Tatsache, dass Trainer Julian Nagelsmann in den ersten acht Saisonspielen bereits 22 Spieler eingesetzt und damit noch nicht verloren hat. Nur bei Werder Bremen kamen mehr Spieler zum Einsatz (27). Wir nennen die fünf Hauptgründe für den Hoffenheimer Höhenflug.

Die Neuen

Die Skeptiker krochen schon nach vier Spieltagen aus ihren Löchern, denn nur wenige Neuzugänge zeigten bis dahin, dass sie der Mannschaft mehr Qualität verleihen. Doch die Sommertransfers von Sportdirektor Alexander Rosen erweisen sich inzwischen nahezu allesamt als Verstärkungen. Der Manager sagt: "Sie kamen aber auch in ein homogenes Gefüge". Exemplarisch für die Stärke der Neuen stehen: Kevin Vogt, Kerem Demirbay und Sandro Wagner.

Vogt verteidigt bärenstark und ist binnen kurzer Zeit zum Chef der Dreierkette geworden. Dazu glänzt er mit klugem Aufbauspiel. Demirbay vereint die Charakteristik des bedingungslosen Balleroberers und des feinen Technikers in einer Person. Dazu ist er torgefährlich. Wagner ist ein Element im Angriff, das der TSG seit Jahren gefehlt hat. Er bindet sowohl mit seiner Spielweise als auch mit seinem dominanten Auftreten gleich mehrere Personen. "Man muss einmal sehen, wie viele Leute sich mit ihm beschäftigen, nicht nur auf dem Feld", sagte Nagelsmann nach dem Freiburg-Spiel.

Insgesamt entpuppt sich nun als Riesenvorteil, dass bis auf Kerem Demirbay alle Neuzugänge vom ersten Training an die Vorbereitung voll mitgemacht haben. Die Mannschaft wirkt jetzt schon eingespielt.

Die Alten

Die Neuen haben die Alten beflügelt. Auch hierfür stehen exemplarisch drei Beispiele: Oliver Baumann hatte zwischenzeitlich einmal die beste Quote aller Bundesliga-Keeper bei der Statistik der "abgewehrten Bälle". Zudem hat er fußballerisch ein großes Stück zugelegt, was sich vor allem in der Spieleröffnung zeigt. Pavel Kaderabek: Vor einem Jahr war er noch als Fehleinkauf abgestempelt, nun zeigt der Tscheche seine ganze Stärke; unter anderem als energischer Vorbereiter vor dem 1:0 in Leverkusen. Zudem ist er auf der linken und rechten Seite einsetzbar. Und freilich: Sebastian Rudy. Er avanciert derzeit zum Führungsspieler, was sich auch an der Kapitänsbinde zeigt. "Er entwickelt derzeit das Entscheider-Gen", lobte Trainer Julian Nagelsmann.

Die Gier

Symbolisch für den Hoffenheimer Erfolgshunger steht eine Szene aus dem Leverkusen-Spiel: Als Bayer kurz vor Spielende nochmals in Überzahl im TSG-Strafraum auftauchte, die Chance allerdings vergab, tobten Kevin Vogt und Niklas Süle und motzten gestenreich mit ihren nachlässig verteidigenden Vorderleuten - trotz des 3:0-Vorsprungs. "Das zeigt diese Gier. Sie wollten unbedingt zu null spielen", sagte Alexander Rosen und verspricht: "Wir bleiben unzufrieden."

Der Trainer

Julian Nagelsmann hat es geschafft, die Mannschaft taktisch deutlich flexibler zu machen. "Hoffe" hat in den acht Saisonspielen quasi die gesamte Palette taktischer Grundordnungen gespielt und ist damit äußerst schwer auszurechnen; hierzu zählt auch der ständige Wechsel zwischen Ballbesitz-Fußball und fixem Umschaltspiel. Zudem hat der 29-Jährige seine Jungs darauf getrimmt, zu jeder Zeit, an jedem Ort auf dem Feld spielerische Lösungen zu finden, "weil wir viele gute Fußballer haben". Dies half in Leverkusen: Fast schon abgezockt spielte die TSG die Überzahl aus. "Der Trainer hat einen großen Anteil an unserem Höhenflug", sagte Kerem Demirbay.

Das Spielglück

Bei aller Wertschätzung für die starken Leistungen von 1899 Hoffenheim - die TSG hatte bei ihren vier Siegen in Serie auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Daraus machen Julian Nagelsmann und Alexander Rosen auch gar keinen Hehl. Beim 2:1 gegen Schalke 04 hätte 1899 in der Nachspielzeit noch einen klaren Handelfmeter gegen sich bekommen müssen. Gegen den SC Freiburg war der Elfmeter für Hoffenheim, der zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer führte, ein Kann- und kein Muss-Strafstoß. Der jüngste 3:0-Erfolg in Leverkusen war natürlich auch begünstigt vom frühen Platzverweis des Ex-Kollegen Kevin Volland, wenngleich Coach Nagelsmann bei seiner Analyse berechtigterweise einwarf: "Nach einer Roten Karte hat man ja nicht zu jeder Zeit an jedem Ort des Platzes einen Mann mehr."