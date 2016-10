Die große Lust auf mehr

Hoffenheimer Führungskraft: Sandro Wagner erzielte gegen Freiburg seinen dritten Saisontreffer. © dpa

Sinsheim. Bei der TSG Hoffenheim herrscht eitel Sonnenschein. Der 2:1 (1:0)-Heimsieg im badischen Duell über Aufsteiger SC Freiburg war für die weiterhin ungeschlagenen Kraichgauer schließlich schon der dritte Bundesliga-Dreier in Folge - und Sandro Wagner hatte mit seinem Treffer in der 34. Minute einen nicht unerheblichen Anteil daran. Doch der starke Stürmer duldet auch im Aufwind kein Nachlassen. "Jetzt geht es zu Bayer Leverkusen und dann kommt Hertha BSC Berlin - das sind richtig schwere Spiele. Wenn wir danach immer noch ungeschlagen sind, können wir richtig zufrieden sein", betonte der frühere Darmstädter, der dem Angriff der TSG mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Cleverness eine neue Durchschlagskraft verleiht.

"Nach sechs Partien habe ich jetzt dreimal getroffen. Wenn man das hochrechnet, wird es eine ganz ordentliche Saison. Damit bin ich persönlich zufrieden. Wichtiger ist aber, dass wir uns als Mannschaft gefunden haben. Ich bin gespannt, was noch kommt", verdeutlichte der 28-Jährige sein Selbstvertrauen, ehe er ergänzte: "Spielerisch ist immer wieder noch deutlich Luft nach oben."

13 Punkte nach sieben Spielen

Ausschreitungen in Sinsheim Auf dem Weg zum Stadion haben sich bei Ausschreitungen an einer Brücke in Sinsheim zehn Freiburger Fans und zwei Polizisten verletzt, teilte die Polizei mit. Dabei hatten die Beamten Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Ein Fan wurde mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht, vier Anhänger der Breisgauer wurden vorläufig festgenommen. Nach der Partie trafen gereizte Fans beider Fußball-Bundesligisten hinter einer Unterführung aufeinander und konnten von den Einsatzkräften nur durch den Einsatz von Pfefferspray getrennt werden.

Trotzdem steht Hoffenheim im Augenblick auf einem Europapokalplatz, und die Neuen wie Wagner, Kerem Demirbay, Lukas Rupp oder Kevin Vogt kommen immer besser in Schwung. Für Julian Nagelsmann ist die Tabellenkonstellation allerdings lediglich eine "klassische Momentaufnahme". Der Trainer will nicht träumen, sondern Schritt für Schritt vorankommen. Zumal diesmal in der Rhein-Neckar-Arena auch "das Glück vielleicht ein bisschen auf unserer Seite war", wie der Weinheimer Rupp fand.

Es war eine Partie, in der die TSG die Einladungen der Mannschaft von Freiburgs dünnhäutigem Trainer Christian Streich (siehe "Drei Fragen") eiskalt ausnutzte. Wagner verwertete bei seinem Führungstreffer einen eklatanten Fehlpass von SC-Pechvogel Caglar Söyüncü, der auch beim entscheidenden Elfmetertreffer von Andrej Kramaric (81.) mit seinem ungeschickten Foul an Sebastian Rudy die unfreiwillige Vorarbeit leistete. Für seine Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Florian Niederlechner (77.) konnte sich Söyüncu nichts kaufen.

"Wir haben eine insgesamt gute Entwicklung, stehen defensiv stabiler und sind einen Tick robuster", analysierte Nagelsmann nach dem verdienten Erfolg. Kramaric ergänzte: "Das ist ein großer Schritt für uns." Eine wichtige Rolle im Konstrukt der Kraichgauer nimmt Nationalspieler Sebastian Rudy ein, der im Mittelfeld das Tempo vorgibt. Der dienstälteste TSG-Profi, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, genießt die aktuelle Situation. "Ich freue mich, dass wir oben dran geblieben sind", sagte der 26-Jährige. Ein Zeitlimit bei Gesprächen über einen neuen Kontrakt setzt sich Rudy nicht. "Da mache ich mir keinen Druck - der Verein auch nicht", berichtete der Leistungsträger, der seit Nagelsmanns Amtsantritt aufblüht, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Er hat alle Karten in der Hand.

Rudy, der Führungsspieler. Eine Rolle, die der Schwarzwälder sichtlich genießt. "Ich versuche die positive Ausstrahlung, die ich bei der Nationalmannschaft auch ohne Einsatz aufgesaugt habe, ins TSG-Team einzubringen", betonte er. 13 Punkte nach sieben Spieltagen, genauso viele wie Dortmund, beflügeln eben. Auch wenn es Rudy zum Schluss Wagner gleichtat und einen Kritikpunkt ansprach: "Was wieder gefehlt hat, war nach dem 1:0 das zweite Tor. Da hatten wir Möglichkeiten, früher den Deckel draufzumachen."