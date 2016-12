Die TSG ist dem Sieg näher

Sinsheim. Das Top-Spiel des 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga fand gestern Abend keinen Sieger. Mit 2:2 (2:1) trennten sich Hoffenheim und Dortmund in einer packenden Begegnung. "Hoffe" war dem Sieg am Ende etwas näher. Erstmals in dieser Saison war die Rhein-Neckar-Arena mit 30 150 Zuschauern ausverkauft.

"Es war ein sehr hart geführtes Spiel. Mit zehn Mann war das Unentschieden mehr als verdient", sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer. Auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich insgesamt "zufrieden - aber ich rege mich sehr über diese unfassbaren Fehlentscheidungen auf". Neben Sandro Wagners Schubser beim 2:1-Führungstreffer war auch der Platzverweis von Marco Reus nach Gelb-Rot höchst umstritten.

Das Spiel hielt vom Anpfiff weg, was es versprochen hatte: Tempo, Technik und Torchancen: Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da schickte Hübner Kollege Uth auf die Reise. Der Hoffenheim-Stürmer umkurvte den zu zögerlich aus seinem Tor kommenden Weidenfeller und schob zum 1:0 ein.

Doch die Dortmunder waren nicht geschockt, übernahmen in der Folge das Kommando und hatten schon vor dem 1:1 zwei gute Chancen durch Schmelzers Kopfball und Aubameyangs Schuss, der knapp vorbeiging (6./7.). Den verdienten Ausgleich besorgte Götze mit seinem ersten Saisontor aus 14 Metern. Der bärenstarke Dembele, der mit seinen Dribblings immer wieder gefährliche Angriffe der Gäste initiierte, hatte vorbereitet (11.). Aber "Hoffe" schlug nur neun Minuten später zurück: Nach Rudys Ecke köpfte Hübner aufs Tor und Wagner verlängerte den Ball nach sehr energischem Körpereinsatz mit dem Hinterkopf aus etwa drei Metern Entfernung über den verdutzten Weidenfeller zur erneuten TSG-Führung.

Wagner räumte nach dem Spiel ein, dass das zweite Tor nicht hätte zählen dürfen: "Das Foul sehe ich jetzt und stehe dazu. Im Spiel habe ich es nicht gemerkt, das war intuitiv."

1899 überließ in der Folge den Dortmundern den Ball, die es aber bis nicht mehr schafften, gefährlich vor das Tor zu kommen. Geschickt machten die Platzherren aus der Dreier-Abwehrreihe eine Fünferkette, indem die Mittelfeld-Außen Kaderabek und Toljan zu Süle, Vogt und Hüber in die letzte Linie rückten. Schlimmer als das "Nichts" an Chancen war aber für den BVB der Platzverweis für Marco Reus. Nach Foul an Süle (9.) und Halten gegen Amiri musste der Nationalspieler mit Gelb-Rot vom Platz (41.).

Wagner trifft den Pfosten

Der Start in die zweite Hälfte war noch aufregender als der in den ersten Durchgang: Nach starker Vorarbeit von Kaderabek donnerte Wagner den Ball aus etwa drei Metern gegen den Pfosten. Eine Wahnsinns-Chance. Statt 3:1 stand es wenige Sekunden später 2:2: Dembele bediente den startenden Aubameyang, der den Ball über den herausstürzenden Baumann zum 2:2 hob (48.).

Das Spiel war in der Folge noch etwas intensiver als in den ersten 45 Minuten. Im Gegensatz zu ersten Hälfte hatte nun Hoffenheim mehr den Ball, und der BVB konterte mit atemberaubender Geschwindigkeit. Doch eben diese verloren die Westfalen, als Dembele nach einem Zusammenprall mit Hübner vausgewechselt werden musste (68.).

Hoffenheim witterte nun noch mehr seine Chance. Die TSG spielte die Überzahl aus, und es gelang mehr und mehr ein stabiler Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Allerdings resultierten aus dieser Überlegenheit keine Möglichkeiten. Bis zur 84. Minute: Kramaric schickte Toljan auf der Reise, der wollte Weidenfeller umspielen, fiel aber hin. Der kleinlich leitende Schiedsrichter Brand ließ korrekterweise weiterspielen und gab keinen Elfmeter. Und dann Kramaric: Er schoss aus acht Metern genau auf Weidenfeller (89.), weshalb es beim 2:2 blieb.