Ein bisschen Hoffenheim

Ralf Rangnick empfängt am Samstag seinen Ex-Verein TSG Hoffenheim in Leipzig. © dpa

Mannheim. Es ist das Top-Duell des 18. Bundesliga-Spieltages - und ein besonders brisantes noch dazu. Wenn der Tabellenzweite RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim empfängt, kommt es für die Kraichgauer zu einem Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick, der die TSG als Trainer ins deutsche Fußball-Oberhaus und in der Saison 2008/09 sensationell zur Herbstmeisterschaft führte, hat viele frühere Hoffenheimer nach Sachsen gelockt, um sein Leipziger Projekt nach vorne zu bringen. Erst zu Beginn der Woche gab Rangnick für den Sommer die Verpflichtung des ehemaligen TSG-Profis Per Nilsson als seinem Assistenten bekannt. Das Trainingszentrum in Zuzenhausen war zudem Vorbild für die hochmoderne Leipziger Variante. Hier eine Liste der Ex-Hoffenheimer in Diensten von RB Leipzig.

Ralf Rangnick: Der 58-Jährige, der bis 2011 fünf Jahre lang in Hoffenheim Akzente setzte, hat die Sachsen als Sportdirektor dank eines durchdachten Konzepts und der Millionen von Geldgeber Dietrich Mateschitz in Rekordzeit zum ersten Bayern-Verfolger geformt. Der ehrgeizige Schwabe glänzt mit akribischer Arbeit - und enorm viel Überzeugungskraft. Stürmer Youssuf Poulsen schilderte er beispielsweise beim Vertragsgespräch den Plan für die nächsten drei Jahre bis ins kleinste Detail. Das überzeugte den umworbenen dänischen Nationalspieler, zum damaligen Drittligisten zu wechseln.

Marvin Compper: Der Innenverteidiger gehörte zu den Herbstmeisterschaftshelden der TSG und wurde im Kraichgau Nationalspieler. Im Januar 2013 verließ Compper die kriselnden Hoffenheimer im Unfrieden und wechselte zum AC Florenz. In Italien wurde der gebürtige Tübinger jedoch nicht glücklich und ging bereits ein Jahr später zu seinem Förderer Rangnick nach Leipzig, wo der 31-Jährige zu den wenigen routinierten Führungsfiguren zählt.

Dominik Kaiser: Der 28-Jährige ist der einzige Feldspieler, der den kompletten RB-Aufstieg aus der Viertklassigkeit mitgemacht hat. Der Mittelfeldspieler, der früher in Heidelberg Sportwissenschaft studierte und unter Holger Stanislawski bei der TSG den Sprung in den Profikader schaffte, ist noch immer Kapitän in Leipzig. Aktuell aber nur noch Teilzeitarbeiter.

Davie Selke: Durch seine Teilnahme an den Olympischen Spielen tat sich der talentierte Angreifer, der drei Jahre in der Hoffenheimer Jugend ausgebildet wurde, vor der Winterpause schwer. Zuletzt gab es Wechselgerüchte um den 22-jährigen Ex-Bremer, dem RB aber keine Freigabe erteilt.

Zsolt Löw: Der Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl spielte zwischen 2006 und 2008 unter Rangnick für Hoffenheim und feierte mit der TSG den Durchmarsch ins Oberhaus.

Johannes Spors: Der Sportwissenschaftler begann in Hoffenheim als Videoanalyst der zweiten Mannschaft. Später arbeitete der 34-Jährige als Chefanalytiker und Chefscout bei den Profis. Bei RB ist er seit eineinhalb Jahren Leiter der Scouting-Abteilung.

Nicklas Dietrich und Kai Kraft: Die Athletik-Trainer arbeiteten bereits bei der TSG sechs Jahre zusammen. Dietrich gehört auch zum Betreuerstab der Nationalmannschaft.

Raquel Rosa: Die Leipziger Integrationsbeauftrage war im Kraichgau sieben Jahre lang als Deutschlehrerin und Betreuerin für Profis aus Südamerika tätig - unter anderem unterstützte sie Carlos Eduardo, Luiz Gustavo und Roberto Firmino.