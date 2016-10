Ein echter Glücksgriff

Hoffenheimer Defensiv-Ass: Kevin Vogt erwartet bei seiner Rückkehr nach Köln eine "hitzige Partie". © apf

Zuzenhausen. Das letzte Halbjahr beim 1. FC Köln lief für Kevin Vogt nicht mehr nach Plan. Der gebürtige Bochumer verlor seinen Stammplatz, machte nur neun Spiele, in vier davon wurde er eingewechselt. Daher entschloss sich der ehrgeizigen Blondschopf für einen Tapetenwechsel - und fand sein Glück. Der 25-Jährige spielt mittlerweile eine zentrale Rolle bei der TSG Hoffenheim, die ihn im Sommer bis 2020 unter Vertrag genommen hat.

Dabei darf der 1,94 Meter große Profi im Kraichgau nicht auf seiner Lieblingsposition als "Sechser" ran, sondern als zentrale Figur in der Dreierkette von Trainer Julian Nagelsmann. "Ich fühle mich da hinten im Zentrum wohl", unterstreicht Vogt seine Flexibilität und Uneigennützigkeit vor dem heutigen DFB-Pokalmatch bei seinem Ex-Klub (20.45 Uhr).

Seit dem vierten Bundesliga-Spieltag ist der frühere Spieler des FC Augsburg eine feste Größe in der Startformation - und hat großen Anteil am Sprung der TSG auf den vierten Tabellenrang. Auf dem Platz dirigiert er seine Nebenleute lautstark und scheut auch vor unangenehmeren Ansagen nicht zurück. Vogt, der Führungsspieler, der unbedingt den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will.

TSG-Splitter Julian Nagelsmann sieht nach der Siegesserie in der Bundesliga keinen Grund, auf die Euphoriebremse zu treten. "Ich will das Team nicht bremsen und freue mich total auf das Spiel. Ich hatte dort noch keine Partie", erklärte der Hoffenheimer Trainer vor dem heutigen Pokalmatch in Köln (20.45 Uhr/Sky). Sandro Wagner (Oberschenkel) und Jeremy Toljan (Wade) sind angeschlagen. Mark Uth (Muskelbündelriss) sowie Pirmin Schwegler (Innenbandriss im Knie) stehen nicht zur Verfügung. Pavel Kaderabek fehlt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. 300 Fans reisen mit ins Rheinland, um den Liga-Vierten zu unterstützen.

"Wir haben viel Selbstvertrauen"

"Wir haben in den vergangenen Wochen defensiv sehr gut gespielt und sind mit einen großen Portion Galligkeit und Giftigkeit auf den Platz gegangen. Dazu waren alle Spieler hochkonzentriert", nennt er die Gründe für den Hoffenheimer Höhenflug. Diesen Lauf möchte der Modeliebhaber, der gerne einen schwarzen Hut trägt, natürlich in Köln fortsetzen. Dafür gilt es, seinen Kumpel und Ex-Hoffenheimer Anthony Modeste zu stoppen, der bereits acht Treffer erzielt hat. "Ich freue ich mich auf das Duell mit Tony. Ich bin positiv gestimmt, dass wir ihn stoppen können", sagt Vogt selbstsicher.

Das Gefühl stimmt also: "Wir haben vier Mal nacheinander gewonnen, deshalb haben wir eine breite Brust, viel Selbstvertrauen. Das wird eine hitzige Partie vor einem lauten Publikum - aber darauf sind wir vorbereitet. Ich freue mich und bin heiß auf das Spiel." Sein Einsatz ist trotz einer Kapselverletzung am Daumen aus dem Leverkusen-Match nicht gefährdet - er will auch in Köln ein unangenehmer Gegenspieler sein. Ein Profi, der keinen Ball verloren gibt und keinen Zweikampf scheut.

Ein harter Typ, könnte man meinen. Doch der Ex-Kölner, dessen Arme mehrere Tätowierungen zieren, hat auch eine andere Seite. Die Motive haben einen kirchlichen Bezug. Vogt ist sehr religiös, ähnlich wie Hoffenheims Kapitän Eugen Polanski.

Bei seiner Rückkehr in die Domstadt rücken die Siegesserie in der Liga und die dort folgenden hohen Hürden Hertha BSC Berlin und Bayern München allerdings für einen Tag in den Hintergrund. "Das muss man losgelöst voneinander sehen. Die Bundesliga ist das Tagesgeschäft, der Pokal das Spezielle. Wir tun gut daran, ein Spiel nach dem anderen anzugehen und nicht vorauszudenken. Jetzt steht nur Köln im Fokus", betont die Nummer "22" der TSG, der von seinem Trainer schwärmt: "Nagelsmann hat mich wirklich beeindruckt. Er ist sehr zielstrebig und fokussiert." Diese Eigenschaften passen auch zum Hoffenheimer Neuzugang, der seinem früheren Arbeitgeber nun seine Qualitäten vor Augen führen möchte.

Die Anspannung vor dem Wiedersehen ist groß, ebenso das Vertrauen in den Coach. "Ich denke, Julian Nagelsmann und sein Team werden uns einen guten Plan mitgeben. Es liegt dann an uns, diesen zu 100 Prozent umzusetzen. Wir brauchen einen guten Tag, um in Köln zu bestehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir weiterkommen."