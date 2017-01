Erfolgreiche Abschlussarbeit

TSG-Torwart Oliver Baumann (l.) tröstet Augsburgs Jonathan Schmid, der früher für Hoffenheim spielte. © dpa

Augsburg. Die Reaktionen auf diesen 2:0-Erfolg in Augsburg fielen auf Hoffenheimer Seite höchst unterschiedlich aus: Auf der Tribüne klopfte Manager Alexander Rosen seinem Sitznachbarn Benjamin Glück dermaßen überschwänglich auf die Schultern, dass man Angst um die Gesundheit des Spiele-Analytikers haben musste. Ganz anders Torschütze Sandro Wagner: Der nahm zärtlich seinen Sohn auf den Arm und trug ihn in die Umkleidekabine.

Und Oliver Baumann? Dessen erste Handlung war, seine unterkühlten Finger aufzuwärmen, während er mit einem Augenzwinkern sagte: "Wir haben ja nur einen Schuss aufs Tor zugelassen. Es ist die Bestätigung unserer Arbeit. Wir wollten weniger Chancen zulassen", fügte der TSG-Torhüter an.

Letztlich brachte der richtige Mix zwischen der starken Defensive und enormer Effektivität die ersten drei Punkte des Jahres. Denn viel mehr Chancen außer den beiden, die zu den Treffern führten, hatte Hoffenheim nicht: Wagner veredelte den Traumpass von Nadiem Amiri zum 1:0 (47.), Andrej Kramaric drückte den Ball nach starker Vorlage von Mark Uth zum 2:0 über die Linie (64.). Exakt am Abschluss ließ Trainer Julian Nagelsmann während der Vorbereitung arbeiten - offensichtlich erfolgreich.

"Wollen da bleiben"

Fußballerisch kann Hoffenheim sicher noch mehr, vor allem mehr als die TSG während der ersten 45 Minuten in Augsburg zeigte. Doch auch dieser etwas schwächeren Darbietung kann man Positives abgewinnen: 1899 musste erst einmal den Charakter dieses Kampfspiels annehmen bei Temperaturen, die Nagelsmann in seinem ureigenen Duktus als "nicht sportnah" bezeichnete. Das 1:0 war dann der berühmte "Dosenöffner", ab diesem Zeitpunkt hatte Augsburg im Grunde keine Chance mehr.

"In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind", lobte Rosen. Dagegen empfand Abwehrchef Kevin Vogt: "Es gibt noch Luft nach oben." Der Defensivstratege ist quasi Sicherheitsgurt und Gaspedal der TSG zugleich: Durch sein prima Stellungsspiel entschärft er viele Angriffe des Gegners bereits im Ansatz. Dazu verliert er auch in Drucksituationen nie die Ruhe und findet fast immer den richtigen Pass. Seine Spieleröffnung ins Mittelfeld ist die Basis des Hoffenheimer Angriffsspiels.

Keines der 17 Hinrundenspiele hat Hoffenheim also verloren. Trotzdem posaunte Vogt in Augsburg kein neues, ambitionierteres Saisonziel heraus. "Diese Frage kommt zu früh. Es ist noch die komplette Rückrunde zu spielen", gab sich der Abwehrhüne zurückhaltend. Klar scheint, dass sich Mannschaft und Trainer intern längst das Ziel "internationaler Wettbewerb" gesteckt haben. Dies lässt sich auch aus Baumanns Worten deuten: "Wir wollen da bleiben", sagte der Schlussmann nach dem zwischenzeitlichen Sprung auf Platz drei der Tabelle.

Gezeigt hat die Begegnung in Augsburg aber auch, dass die TSG während der Winter-Transferperiode möglichst noch einen Außenbahnspieler verpflichten sollte: Am Samstag waren mit Jeremy Toljan und Pavel Kaderabek zwei Akteure, die diese Rolle bekleiden, verletzt. Jin-Su Kim wurde verkauft, Philipp Ochs fehlt noch die Reife, Danilo Soares hat aufgrund seiner langen Verletzungspause die dadurch entstandenen körperlichen Defizite noch nicht aufgearbeitet. "Doch solche Spieler sind die begehrtesten", weiß Nagelsmann und solche, die sofort helfen würden, lägen nicht im finanzierbaren Preissegment.

Am Samstag geht es nun zum Topspiel nach Leipzig: "Ich freue mich darauf", blickte Nagelsmann voraus und stieg in den Bus, wo er während der Rückfahrt im Fernsehen schon einmal den kommenden Gegner bei seinem Spiel gegen Frankfurt beobachtet hat.