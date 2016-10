„Es wird keinen Bruch geben“

Nadiem Amiri, hier im Zweikampf mit Kölns Frederik Sörensen (r.), vergab die größte Chance auf einen zweiten TSG-Treffer. © dpa

Köln/Zuzenhausen. Die Enttäuschung über das bittere Pokal-Aus in Köln war Benjamin Hübner ins Gesicht geschrieben, die Freude über seinen ersten Treffer für die TSG Hoffenheim zur zwischenzeitlichen Führung (8.) völlig verflogen. "Es ist einfach nur schade, dass der Sieger nicht Hoffenheim heißt. Wir sind nicht verdient ausgeschieden, das müssen wir mitnehmen", erklärte der Verteidiger mit Blick auf das 1:2 nach Verlängerung. Trainer Julian Nagelsmann sah es ähnlich und erklärte mit Blick auf das Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin am Sonntag (15.30 Uhr): "Es wird keinen Bruch bei uns geben. Die ersten 20 Minuten waren die besten der Saison."

In der Tat machten die Kraichgauer trotz der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Saison durch die Treffer von Marcel Risse (36.) und Anthony Modeste (91.) viele Dinge richtig, waren aber in den entscheidenden Momenten vor dem FC-Kasten nicht abgebrüht genug. "Nadiem Amiri muss das Spiel in der 84. Minute entscheiden. Er trifft die falsche Technikentscheidung", analysierte Nagelsmann die beste Gelegenheit, die Partie in Richtung der Hoffenheimer zu lenken.

Kaugummi für Nagelsmann

TSG legt Rekordbilanz vor Die TSG Hoffenheim hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt. Wie die Kraichgauer mitteilten, stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um "nahezu 80 Prozent auf ein Rekordergebnis von mehr als 128 Millionen Euro". Während die TSG 2014/2015 noch einen Verlust in Höhe von 19 Millionen Euro bilanzierte, steht für das abgelaufene Jahr ein positives Betriebsergebnis von 18 Millionen Euro. Hauptgrund für das deutliche Plus sind die Spielerverkäufe des Bundesligisten. Die Transfererträge liegen bei mehr als 56 Millionen Euro, wie Frank Briel als Geschäftsführer Finanzen und Organisation erklärte. In die Berichtszeit fallen die Spielerverkäufe von Roberto Firmino (für 41 Millionen Euro nach Liverpool), Anthony Modeste (Köln), Andreas Beck (Besiktas Istanbul) und Jannik Vestergaard (Bremen).

Doch nicht nur der junge Ludwigshafener, der gestern seinen 20. Geburtstag feierte, hatte Pech im Abschluss. Allein in der Verlängerung boten sich Hoffenheim fünf, sechs freie Schussmöglichkeiten zum Schritt ins Achtelfinale. Und in der 122. Minute wäre fast noch der Sprung ins Elfmeterschießen gelungen, doch der Treffer von Adam Szalai wurde aufgrund einer äußerst umstrittenen Abseitsstellung nicht gegeben.

Kölns Trainer Peter Stöger lobte den Rivalen: "Hoffenheim hat gezeigt, warum sie in der Liga so weit oben stehen." Sportdirektor Jörg Schmadtke hatte Nagelsmann schon vor dem Anpfiff mit einem Augenzwinkern eine Packung Kaugummis geschenkt. Eine versöhnliche Geste nach seinem Kaugummi-Wurf in Richtung des TSG-Trainers beim 1:1 im April. Das Zwischenmenschliche stimmte diesmal bei den Kontrahenten. Sportlich nahm Nagelsmann mit, dass "wir gegen eine gefestigte Kölner Defensive viele Chancen herausgespielt haben. So können wir auch im Duell mit Berlin ein gutes Spiel machen." Der TSG-Coach legte aber auch den Finger in die frische Wunde, kritisierte den Bruch im eigenen Spiel nach der starken Anfangsphase. "Das haben wir selbst verursacht. Vor allem durch Ballverluste in der gegnerischen Hälfte. Da wurde das Stadion emotional - und der FC geweckt", erklärte der 29-Jährige. Eine Situation war die Schwalbe von Kerem Demirbay, der dafür die Gelbe Karte sah.

Das Match gegen starke Kölner zeigte, dass sich Hoffenheim weiter in einem Lernprozess befindet, noch stabiler werden muss. "Am Ende braucht man das gewisse Glück. Wir analysieren das und gehen gestärkt in das Spiel am Sonntag", fand Kapitän Sebastian Rudy, der den Fokus schnell auf die nächste Aufgabe richtete und selbstbewusst ergänzte: "Wir lassen uns nicht beirren."