Fäkal-Attacke auf 1899-Fans bei Anreise zum Mainz-Spiel

Mannheim. Fans der TSG 1899 Hoffenheim sind auf ihrer Schiffsreise zum Auswärtsspiel in Mainz unmittelbar nach der Abfahrt in Mannheim von der Konrad-Adenauer-Brücke mit mehreren Eimern Fäkalien überschüttet worden. Die Mannheimer Polizei bestätigte den Vorfall und ermittelt gegen die Täter. Die rund 400 TSG-Fans setzten die Reise nach der Attacke am Sonntagvormittag fort.

Bei der unappetitlichen Attacke wurden etwa 20 Hoffenheim-Fans von den Fäkalien getroffen. Oben drauf gab es Spott der Mainzer Anhänger, die während der Partie Transparente mit der Aufschrift "Scheisse gelaufen" oder "Ihr stinkt zum Himmel" hochhielten. Die Betroffenen durften nach der Ankunft im Mainzer Stadion duschen und konnten auch ihre Bekleidung wechseln. Alle Fans hatten vor der Abfahrt ein Motto-T-Shirt erhalten.

1899-Präsident Peter Hofmann verurteilte die Aktion, bei der auch ein voller Gülle-Eimer auf das Deck fiel, aufs Schärfste. "Was da passiert ist, ist menschenverachtend, grob fahrlässig und sogar gefährliche Körperverletzung. Das hätte Menschenleben kosten können. Dafür habe ich kein Verständnis und hoffe, dass sich das aufklären lässt", sagte er der "Bild"-Zeitung. (th/dls/dpa)