Gespür für Gefahr entwickeln

Zuzenhausen. Manchmal muss man sich schon wundern in der modernen Welt des Fußballs: Da gibt es "abkippende Sechser", Tannenbaum-Systeme, Räume, in die der Gegner gelockt werden soll, Wandspieler und solche, die stark in der Tiefe sind. In Hoffenheim, einem der führenden "Innovations-Labore" der Bundesliga, steht dieses Vokabular auf der Tagesordnung - und trotzdem mussten Spieler und Trainer nach dem 4:4 in Mainz eingestehen: Die erste Spielhälfte ging in Ermangelung der fußballerischen Basis-Elemente in die Binsen (1:4).

Deshalb prägten in der zurückliegenden Woche vor allem Zweikämpfe das Trainingsprogramm von Coach Julian Nagelsmann, um morgen ab 15.30 Uhr "scharf" zu sein für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. "Der Fußball ist auch durch den Dateneinfluss komplexer geworden. Deshalb braucht es viele taktische Lösungen. Doch ein Trainer muss auch das Eins-gegen-eins trainieren", sagte Nagelsmann zur Gefahr der zunehmenden "Verkopfung" des Fußballs und fügte an: "Der Zweikampf ist die Basis des Fußballs."

Schwegler operiert

Gegen den VfL Wolfsburg sei es wichtig, "ein Gespür für Gefahr zu entwickeln". Diese Fähigkeit sei in Mainz ebenfalls verloren gegangen. "Die Wolfsburger haben viele gute Einzelspieler und schlagen gute Standards", hat der TSG-Trainer beobachtet. Dazu sind die Gäste bisher noch ohne Gegentreffer.

Fehlen wird Pirmin Schwegler, der gestern in Bern erfolgreich am Innenband operiert wurde. Er wird nach der Ruptur mindestens sechs Wochen ausfallen. Ansonsten stehen der TSG 1899 Hoffenheim alle Mann zur Verfügung. Sehr wahrscheinlich wird Mark Uth wieder in der Startformation rücken. "Er hat sich sehr gut entwickelt und einen außergewöhnlichen linken Fuß", lobt Nagelsmann. Erwartet werden lediglich 22 000 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena.