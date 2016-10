Eine der Hauptfiguren im TSG-Konstrukt: Kerem Demirbay spielte in der vergangenen Saison noch in der Zweiten Liga. © dpa

Leverkusen. Wenn man diesen schmächtigen jungen Mann so vor sich stehen sieht, kann man kaum erahnen, welche Kraft in dem 23-Jährigen steckt. Die Rede ist von Kerem Demirbay. In ruhigem, sehr sachlichem Ton plauderte Hoffenheims Mittelfeldspieler nach dem überraschend deutlichen 3:0-Erfolg der TSG in Leverkusen mit den Journalisten. "Wir sind eine super Einheit; auf und außerhalb des Platzes. Von der Nummer eins bis zur 25 im Kader", nannte der Torschütze zum 1:0 den Hauptgrund für den augenblicklichen Höhenflug von 1899.

Demirbay kam als letzter Neuzugang nach Hoffenheim, doch Sportdirektor Alexander Rosen hatte das Interesse an dem Deutsch-Türken bereits sehr früh beim HSV hinterlegt. Von dort war er nach Düsseldorf ausgeliehen, und viele Skeptiker fragten sich, was denn die Hoffenheimer mit einem Zweitligaspieler wollten. Zu Beginn der Saison stand die Neuverpflichtung auch noch ein wenig hinten dran, doch jetzt ist er eine feste Größe in der Startelf. "Ich habe tagtäglich hart gearbeitet, und nun schenkt mir der Trainer das Vertrauen", freut sich Demirbay.

"Dürfen nicht nachlassen"

Gerade in Leverkusen wurde der Grund seiner Verpflichtung wieder einmal allzu deutlich: Demirbay vereint zwei ganz maßgebliche Elemente eines modernen Fußballspielers: Er ist immens zweikampfstark und ein gieriger Balleroberer, was ihn zu einem enorm wichtigen Puzzleteil im Erfolgskonzept von TSG-Trainer Julian Nagelsmann.

Zudem ist er technisch ungemein beschlagen. Dies zeigte sich bei seinem 1:0: Elegant ließ er Lars Bender aussteigen ("Ich wusste, er wird reinspringen"), um den Ball dann mit einem eigentlich schwächeren rechten Fuß im Bayer-Tor zu versenken (15.). Sandro Wagner mit dem fixen 2:0 (49.) nach dem Seitenwechsel und der überraschend in der Startelf aufgebotene Steven Zuber mit dem 3:0 (60.) machten diesen im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen Auswärtssieg und den besten Saisonstart seit dem Aufstieg perfekt. "Dieser Sieg macht mich zwar glücklich, doch wir dürfen jetzt nicht zufrieden sein", mahnte Demirbay trotz des Sprungs auf einen Champions-League-Platz. Aber auch er erkannte dieses hohe Maß an Reife, ja, dieses fast schon Abgezockte im Spiel der Hoffenheimer, mit dem sie "das Ding" herunterspielten. "Wir wachsen als Mannschaft", sagte der Mann mit der Nummer 13, dessen starke Leistungen auch dem türkischen Fußball-Verband aufgefallen sind. Dieser hat nun sachte angeklopft, ob der Deutsch-Türke nicht für die Türkei spielen wolle. "Das lasse ich auf mich zukommen", sagt der Umworbene zu diesem Thema.

Beteiligt war Demirbay auch an einer weiteren spielentscheidenden Szene: In der fünften Minute lief er bei einem Konter alleine auf Leverkusens Torhüter Bernd Leno zu. Der ihm nachwetzende Kevin Volland berührte ihn ganz leicht, weshalb der Hoffenheimer zu Fall kam und daraufhin Volland die Rote Karte sah. "Der Schiedsrichter hat mich danach gefragt, und ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht als Rot sehe", berichtete Demirbay von der Kommunikation auf dem Feld. Doch der Unparteiische Bastian Dankert blieb bei seiner Entscheidung. "Es tut mir leid für Kevin", sagte der Gefoulte, was zeigt, dass er nicht nur ein großartiger Fußballer ist, sondern ebenfalls ein feiner Mensch. Das findet auch Manager Rosen, der zum aktuellen Höhenflug erklärte: "Wir haben maximalen Ehrgeiz. Und wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwann im Frühjahr einmal wieder in einer Angriffsposition zu sein, dann wollen wir das auch wirklich angehen. Aber bis dahin haben wir noch ein halbes Jahr Zeit." Nagelsmann äußerte sich ähnlich: "Die Fans dürfen träumen. Wir wissen das Ergebnis richtig einzuschätzen."