Heidel sauer auf die Profis

Sinsheim. Christian Heidel war sauer - und zwar richtig. "Die Realität ist beim Team noch nicht angekommen", kritisierte der Schalker Geschäftsführer nach dem 1:2 (1:2) bei 1899 Hoffenheim, das den historischen Fehlstart des FC Schalke 04 perfekt machte. Noch nie zuvor war der stolze Traditionsklub mit fünf Niederlagen in eine Spielzeit gestartet.

Nach dem Abrutschen auf den nun letzten Tabellenplatz kündigte Heidel für die kommende Woche deutliche Worte an. "Ich werde mit der Mannschaft reden", sagte Heidel. Die aktuelle Situation müsse schnellstens in die Köpfe. "Ich weiß, was Abstiegskampf bedeutet. Das scheint nicht bei allen der Fall zu sein", sagte Heidel in seiner spontanen Brandrede in den Katakomben der Rhein-Neckar-Arena.

Tabelle kommt in die Kabine

Um allen den Ernst der Lage vor Augen zu führen, kündigte der starke Mann bei den Königsblauen ein einfaches Mittel an. "Ich werde die Tabelle kopieren, vergrößern und in die Kabine hängen."

Von der Kritik aus nahm Heidel lediglich Weltmeister Benedikt Höwedes. Und auch Trainer Markus Weinzierl steht trotz der dramatischen Talfahrt noch nicht zur Disposition. "Es gibt keine Unruhe", sagte Heidel. Dafür aber ernsthafte Worte in den nächsten Tagen.

In Sinsheim musste Heidel fassungslos mit ansehen, wie einige Spieler mit der Niederlagenserie umgehen. "Wenn ich sehe, dass die ersten Spieler schon fünf Minuten nach dem Spiel wieder beim Essen stehen, dann fasse ich mir an den Kopf. Ich kann heute nichts mehr essen", sagte Heidel. dpa (Bild: dpa)