Hoffenheim schenkt Gisdol einen Punkt

Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte Sinsheim wurde HSV-Trainer Markus Gisdol (rechts, mit Filip Kostic) sehr freundlich begrüßt. © dpa

Sinsheim. Julian Nagelsmann hatte nach dem 2:2 (1:1) gegen den krisengeplagten Hamburger SV einen richtig dicken Hals. Der Trainer der TSG Hoffenheim war total genervt, dass seine Mannschaft leichtfertig einen möglichen Heimsieg verschenkt hat. "Wir haben in der Halbzeitpause einen Plan besprochen - und diesen dann nicht so umgesetzt. Das macht mich sauer", schimpfte der 29-Jährige. "Wir müssen das Spiel einfach für uns entscheiden. Wir hätten fünf, sechs Tore schießen müssen." Die Chancenverwertung war der entscheidende Schwachpunkt bei den Kraichgauern, die in der Tabelle auf den fünften Platz rutschten, obwohl sich nach elf Bundesliga-Spieltagen immer noch ungeschlagen sind.

Irgendwie fehlte nach der zweiwöchigen Länderspielpause die Leichtigkeit der vergangenen Wochen. "Die Gegentore waren zu einfach. Wir haben zu wenig Zweikämpfe gewonnen und den HSV förmlich eingeladen", haderte TSG-Torhüter Oliver Baumann. Nagelsmann bemängelte vor allem das Defensiv-Verhalten beim zweiten Hamburger Treffer durch Nicolai Müller (61.).

Während die Heimelf nicht zufrieden sein konnte, reckte Markus Gisdol nach dem Schlusspfiff den Arm in den Himmel. Für den Hamburger Trainer war der Punktgewinn bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungszeichen ein "erster ganz großer Schritt in die richtige Richtung". Doch auch für ihn persönlich war es ein wichtiges Erlebnis. "Es war schon eine besondere Rückkehr. Immerhin habe ich hier insgesamt über vier Jahre gearbeitet. Der freundliche Empfang hat mir gut getan", berichtete der 47-jährige Schwabe.

Nagelsmann kritisiert Kramaric

Die TSG hielt den kampfstarken, aber spielerisch limitierten HSV vor 29 512 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar Arena am Leben. Nach einer starken Anfangsphase, in der die Kraichgauer durch Andrej Kramaric (3., 5. und 10.) sowie Kerem Demirbay (17.) beste Chance leichtfertig ausließen, folgte durch die Adduktoren-Verletzung von Kevin Vogt in der 21. Minute ein Bruch. Ermin Bicakcic, der den zentralen Abwehrspieler ersetzte, konnte den im Spielaufbau so wichtigen Ex-Kölner nicht gleichwertig ersetzen - zudem gab es Abstimmungsprobleme. Die Folge: Der bis dahin völlig ungefährliche HSV nutzte seine erste Chance zur Führung. Filip Kostic tanzte erst Bicakcic aus und tunnelte danach Baumann zum 1:0 aus Sicht der Hamburger (28.).

Hoffenheim wankte nun, profitierte jedoch im entscheidenden Moment von der chronischen Abwehrschwäche der Hanseaten. Nach einer Ecke von Demirbay konnte Sandro Wagner den Ball unbedrängt zum Ausgleich in die Maschen drücken (45.). Der fünfte Saisontreffer des Stürmers unmittelbar vor dem Seitenwechsel sorgte für einen wichtigen psychologischen Schub.

Die TSG drückte weiter und ging durch Steven Zuber in der 49. Minute mit 2:1 in Führung, wobei HSV-Keeper Christian Mathenia gehörig mithalf. Die letzte Konzentration fehlte der Nagelsmann-Elf aber weiterhin. Innenverteidiger Niklas Süle leitete mit einem eklatanten Fehlpass in die Füße von Matthias Ostrzolek den zweiten HSV-Treffer durch Nicolai Müller ein (61.). Vier Minuten später vergab Kramaric die nächste Großchance für die TSG. Dem kroatischen Nationalspieler fehlte das Zielwasser, in der 72. Minute verzog er erneut. "Andrej denkt momentan vor dem Tor zu viel nach. Bei so vielen Chancen ist er jetzt schon in der Pflicht", bemängelte Nagelsmann. Glück hatte die TSG, dass Lewis Holtby seine gute Gelegenheit nicht verwertete (76.).

"Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert", brachte es der Ex-Hamburger Demirbay auf den Punkt. Das passiert jeder Mannschaft einmal. Das weiß Nagelsmann natürlich, der in der 89. Minute einen Elfmeterpfiff vermisste, als Lukas Rupp von Johan Djourou getroffen wurde: "Ich ärgere mich, dass wir nicht gewonnen haben. Aber der HSV ist auch besser als seine Tabellenposition."