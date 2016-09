Hoffenheimer Erleichterung

Spielstarkes Duo: Kerem Demirbay und Lukas Rupp beim Torjubel. © dpa

Sinsheim. Es war ein echter Kraftakt - und diesmal stimmte das Ergebnis. Nach vier Unentschieden gelang der TSG Hoffenheim in der Rhein-Neckar-Arena im Duell mit den kriselnden Schalkern der erste Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Das 2:1 (2:1) war unter dem Strich verdient. Die Kraichgauer hatten aber auch das nötige Glück, da ein Handspiel von Kerem Demirbay im Strafraum nicht gepfiffen wurde (90+4).

Die Erleichterung bei der TSG war natürlich riesig. "Wir wollten den Dreier unbedingt - und wir haben es gemeinsam geschafft", atmete Kapitän Sebastian Rudy, der diesmal im Mittelfeld den Takt vorgab, kräftig durch. "Wir haben eine überragende kämpferische Leistung gezeigt."

Die Bereitschaft, die langen Wege zu gehen, machte den Unterschied. Spielerisch war es gegen größtenteils ideenlose Schalker, denen vor allem das Tempo im Mittelfeld fehlte, keine Glanzleistung. Dafür stimmte die Konzentration - und damit das Erfolgsrezept. Hoffenheim kann jetzt als Tabellenneunter erst einmal durchatmen, während die ambitionierten Gelsenkirchener nach der fünften Niederlage in Serie am Tabellenende festkleben. "Es war passend, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde. Aber jeder macht Fehler. Wir dürfen diese Niederlage nicht auf den Schiedsrichter schieben. Wir haben es wieder einmal selbst verbockt", haderte Nationalspieler Benedikt Höwedes und räumte ein: "Die Situation ist belastend für den Kopf."

Rupp erzielt Siegtreffer

Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl die TSG zunächst kalt erwischt. Bereits in der vierten Minute verwertete Eric-Maxim Choupo-Moting eine Flanke von Breel Embolo zur Schalker Führung. Die TSG-Abwehr sah dabei nicht gut aus. Doch die Führung gab den Knappen keine Sicherheit. Hoffenheim übernahm immer mehr die Initiative - und wurde mit dem schönen Kopfballtreffer von Andrej Kramaric belohnt (17.). Nach dem Pfostentreffer von Klaas-Jan Huntelaar in der 33. Minute baute Schalke immer mehr ab, was Hoffenheim mit dem entscheidenden Tor durch den Weinheimer Lukas Rupp bestrafte (41.).

"Am Ende war es spannend. Schalke hätte einen Strafstoß bekommen müssen. Wir hatten aber auch genügend Möglichkeiten, um das Spiel früher zu entscheiden", erklärte TSG-Trainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die fünfminütige Nachspielzeit. "Wir haben verdient gewonnen. Der Sieg tut gut und bringt uns weiter." Als Turm in der Schlacht erwies sich der Ex-Kölner Kevin Vogt, der als zentrale Figur in der Dreierkette überzeugte. Dafür gab es ein Extralob von Nagelsmann, der diesmal auf den angeschlagenen Sandro Wagner (Knöchelprobleme) verzichten musste: "Kevin hat sehr gut gespielt. Seine Zweikampfquote war außergewöhnlich."

Torjäger Kramaric beeindruckte mit seiner giftigen Spielweise. "Wir sind glücklich, auf dieses Gefühl haben wir vier Spieltage gewartet", sagte der kroatische Nationalspieler, den die vergebenen Konter im zweiten Abschnitt ärgerten: "Das müssen wir verbessern." Bitter: Ermin Bicakcic (Sprunggelenk) und Mark Uth (Oberschenkel) mussten verletzt ausgewechselt werden.