Hoffenheimer „Labor“ forscht für den Erfolg

Seit rund einem Jahr arbeitet Peter Görlich als Geschäftsführer in Hoffenheim. © APF

Zuzenhausen. Als kürzlich eine Drohne über dem Hoffenheimer Trainingszentrum surrte, haben sie in ganz Fußball-Deutschland wieder die Hälse gereckt und sich gefragt: Was machen die da nur wieder in ihrem "Fußball-Labor"? Belächelt werden die Kraichgauer weiter in Fankreisen, in denen die Tradition an oberster Stelle steht. Bewundert werden die Hoffenheimer aber mehr und mehr von der Fußball-Fachwelt - vor allem aufgrund ihres technischen Know-hows, das in die Trainingsarbeit einfließt.

"Die Drohne ist keine Innovation. Sie ist eine Idee", stellt Peter Görlich klar. Seit rund zwölf Monaten arbeitet der 49-Jährige als Geschäftsführer der TSG. Seine Ressorts sind Sport, Kommunikation, Marketing, Vertrieb und eben - Innovation. "Erst wenn wir sagen, die Drohne bringt uns neue Erkenntnisse und den Spielern dann nach einer taktisch geprägten Einheit auf einem mobilen Endgerät ihre Laufwege gezeigt werden können, wäre es wieder eine Innovation", erklärt Görlich.

"Keine Guru-Verfahren"

"Footbonaut", "Helix", Drohne und, und, und. Man könnte meinen, der Daniel Düsentrieb des Fußballs habe sich in den Gemäuern des alten Schlosses in Zuzenhausen eingenistet. Doch alleine die Tatsache, dass selbst der DFB immer wieder Abordnungen schickt, um sich bei der TSG zu informieren oder der, dass die Mannheimer Adler in Sachen Leistungsdiagnostik nun mit dem Fußball-Klub kooperieren, bringt 1899 in der Bundesliga keine Punkte. Die Frage muss erlaubt sein: Warum ist man trotz dieser Kernkompetenz vor fünf Monaten fast in die 2. Bundesliga abgestiegen?

Wo ist sie also, die Innovation, welche die Leidenschaft im Spieler weckt? Wo ist die Erfindung, die Fußball-Instinkt "lehrt"? Wo ist das Gerät, das den Spielern sagt, wo "der zweite Ball" hinspringt? "Es gibt in der Motivstruktur, die wir für jeden Spieler erfassen, einen ganz interessanten Wert: Das ist die Bedeutung von sportlicher Aktivität. Und dieser sollte bei unseren Profis immer sehr hoch sein."

Um auch hier der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus zu sein, erarbeiten sie in Hoffenheim quasi für jede Position exakte Anforderungsprofile, in die charakterliche und sportliche Erkenntnisse einfließen. Dennoch habe man nie die Garantie, dass ein Spieler, trotz Top-Werten in allen Bereichen, auch dem Druck standhalte, vor 30 000 oder sogar 80 000 Menschen Fußball zu spielen, erklärt Görlich. Die vielen Daten, die bei der TSG über jeden Spieler existieren, seien Hilfen. Auch Görlich hebt ein Zitat von Bernhard Peters hoch: "Mentalität schlägt Qualität."

Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem 4:4 in Mainz recht einleuchtend erklärt, dass trotz aller Taktiktüfteleien jeder Trainer gefordert sei, die Basiselemente des Fußballs, vor allem den Zweikampf, zu trainieren. Am meisten helfen die vielen 1000 Informationen, die von jedem Spieler erhoben sind, beim Thema Fitness. "Unsere Aufgabe ist es, aus Daten Informationen zu machen. Man muss ins Detail gehen, sonst ist das eine Totschlagdiskussion", sagt Görlich: "Das sind keine Guru-Verfahren."

Auch deshalb arbeiten mit Jan Mayer (Psychologie) und Sascha Härtel (Leistungsdiagnostik) zwei Wissenschaftler im Verein, zwei Spezialisten der Universität Düsseldorf unterstützen die TSG extern. Sie filtern aus der inflationären Flut an Daten diejenigen, die sie für wichtig erachten und stellen sie dem gesamten sportlichen Bereich im Verein zur Verfügung. "Wenn dann Experten, Trainer und Wissenschaftler diskutieren, wird es interessant, vor allem wenn es um die Kombination der Daten geht."

Dann werden Fragen erörtert: Wie geht ein Spieler mit Macht und Anerkennung um? Wie arbeitet er gegen den Ball und nach hinten? Um solche Fragen früh beantworten zu können, werden bei der TSG Daten schon in den Jugendteams erhoben. Der Footbonaut gehört da zum Standardtrainingsgerät. Etwa 40 Bachelor-Arbeiten sind hierüber mittlerweile entstanden. "Es kann aber auch sein, dass wir uns von Spielern trennen, die hier Topwerte haben", sagt Görlich.

Und in der Antwort auf die Frage, welche Innovation sich der Geschäftsführer wünscht, schwingt doch still die Hoffnung mit, diesem einen nicht beherrschbaren Bereich des Fußballs noch irgendwann Herr zu werden: "Die App, Deutscher Meister zu werden."