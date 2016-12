Hopp setzt auf Julian Nagelsmann

Sinsheim. Mäzen Diemar Hopp ist zuversichtlich, dass er Erfolgstrainer Julian Nagelsmann langfristig bei der TSG 1899 Hoffenheim halten kann. Er wisse zwar, dass der 29-Jährige im Fokus anderer Klubs stehe, sagte Hopp bei der Mitgliederversammlung des Stammvereins des Bundesligisten am Montagabend in Sinsheim. "Aber er wird am Beispiel Hoffenheim zeigen, dass er nachhaltige Arbeit leisten kann", sagte der Milliardär und Mehrheitseigner der Fußball-Spielbetriebs GmbH.

Hopp verwies auch auf Nagelsmanns bis 30. Juni 2019 laufenden Vertrag. Der Newcomer hatte die TSG in der vergangenen Saison vor dem Abstieg bewahrt und steht nun mit ihnen überraschend auf dem vierten Tabellenplatz. Nagelsmann war ebenso wie Sportchef Alexander Rosen und die Profis Eugen Polanski, Kerem Demirbay und Pirmin Schwegler anwesend. "Nicht einmal kühnste Optimisten haben erwartet, dass wir nach 13 Spieltagen noch ungeschlagen sind", sagte Hopp. dpa