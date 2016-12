„Ich erwarte keinen großen Umbruch“

TSG-Coach Julian Nagelsmann versucht die Unruhe vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen auszublenden. © dpa

Zuzenhausen. Julian Nagelsmann lässt sich vor dem morgigen Heimspiel gegen Werder Bremen (20 Uhr) von den Wechselspekulationen um Sebastian Rudy, der aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt fehlen wird, und Niklas Süle nicht aus der Ruhe bringen. "Das gehört zu unserem Beruf dazu, dass andere Vereine Interesse hinterlegen oder medial streuen, wenn man gute Leistungen zeigt", betonte der Trainer des Bundesliga-Dritten TSG Hoffenheim: "Das ist ja nicht das erste Gerücht über die beiden. Das hat bis jetzt die Abläufe nicht gestört und wird sie auch in Zukunft nicht stören."

Der 29-Jährige möchte Unruhe vor dem Duell mit Werder unbedingt vermeiden, um mit seinem bislang ungeschlagenen Team vor der Winterpause den nächsten Sieg einzufahren. Ganz so einfach ausblenden, lässt sich die Situation natürlich nicht. Das zeigt auch die Tatsache, dass Nagelsmann die Spekulationen um die Transfers zum FC Bayern nicht dementierte. "Ich habe sie gerne bei mir und hätte sie gerne auch im Sommer bei mir", äußerte der Trainer einen Weihnachtswunsch, der nach übereinstimmenden Medienberichten nicht in Erfüllung gehen dürfte. Der Wechsel von Rudy, dessen Vertrag ausläuft, soll bereits perfekt sein. Bei Süle dürften die Ablöseverhandlungen Ursache der Hoffenheimer Zurückhaltung sein.

Rangnick befeuert Spekulationen

Dafür spricht auch die Reaktion von Alexander Rosen als Studiogast bei "Sport im Dritten". "Es gibt viele Gerüchte um unsere Spieler. Ich sehe es als Auszeichnung für unsere Arbeit, die wir leisten. Bei Rudy kam es bisher einfach nicht zu einer Vertragsverlängerung. Jetzt müssen wir einfach abwarten, was die Zukunft bringt", sagte der Sportdirektor und ergänzte: "Bei Süle ist es so: Mal ehrlich, mit dem befasst sich jeder Topklub in Europa. Die Klubs wären auch bescheuert, wenn sie sich nicht mit ihm befassen würden." Sogar Ex-Coach Ralf Rangnick befeuerte bei "Sky" die Spekulationen. Der Sportchef von RB Leipzig sagte, dass er zuletzt aus gut "unterrichteten Kreisen" von den bevorstehenden Wechseln erfahren habe.

Rudy sitzt Gelb-Sperre ab

Nagelsmann sieht die TSG für den wahrscheinlichen Fall der Fälle im Sommer gerüstet. "Ich erwarte keinen großen Umbruch. Wir haben die Kaderplanung dieses Jahr gut hinbekommen. Das kriegen wir wieder hin. Die große Kunst im Fußball ist es, immer einen Schritt voraus zu sein", betonte der Landsberger. Der 29-Jährige hat trotz der intensiven Vorrunde noch genügend Energie für das Duell mit seinem Trainerkollegen Alexander Nouri. "Ich freue mich zwar darauf, im Urlaub ein paar Tage durchzuatmen. Vorher will ich aber gegen Werder gewinnen", unterstrich Nagelsmann.

Die Hanseaten haben zuletzt vier Mal in Folge nicht verloren und sich auf Rang 14 vorgeschoben. Seit der Rückkehr der lange verletzten Claudio Pizarro und Max Kruse verfügt Werder über eine durchschlagskräftige Offensive, bei der auch Nationalspieler Serge Gnabry Akzente setzen kann. Als großen Trumpf der Bremer sieht Nagelsmann allerdings seinen Kollegen Nouri: "Ich habe mit ihm zusammen den Fußball-Lehrer gemacht. Er ist ein positiv verrückter Typ. Ich hatte teilweise eine sehr lustige Zeit mit ihm."

Die Freundschaft wird in der Sinsheimer Rhein-Neckar Arena, für die bislang 27 500 Karten - darunter 2000 nach Bremen - verkauft sind, allerdings für 90 Minuten ausgesetzt werden.

Neben Nationalspieler Rudy fehlt lediglich Jin-Su Kim, der aus familiären Gründen bereits in seine Heimat Südkorea gereist ist. Der Außenverteidiger zählt neben dem chilenische Angreifer Eduardo Vargas zu möglichen Kandidaten auf einen Transfer in diesem Winter. Die TSG startet am 4. Januar mit der Vorbereitung auf die Restrunde.