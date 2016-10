Herr Rosen, was sagen Sie zu den Vorwürfen von Freiburgs Trainer Christian Streich, dass Sie seine Mannschaft als Kloppertruppe hingestellt haben?

Alexander Rosen: Ich habe versucht, unsere Mannschaft ein wenig zu pushen. Das war aber alles im Rahmen. Ich habe nie von Fouls, von unfair, von Treter oder Klopper gesprochen. Ich habe einfach nur von Aggressivität gesprochen. Wenn man es genau nimmt, habe ich der Spielweise der Freiburger sogar Respekt gezollt. Ich wollte den Gegner nie in eine Ecke stellen.

Welche Komponenten sorgen nun dafür, dass die TSG erfolgreicher spielt als in der vorigen Saison?

Rosen: Wir präsentieren uns sehr konsequent in der Verteidigungsarbeit. Wir versuchen immer wieder, spielerische Lösungen zu finden. Zudem haben wir nach Bayern München und Borussia Dortmund die meisten Tore herausgespielt. Wir sind also offensiv jeder Zeit in der Lage, etwas zu bewegen, sowohl über die Gruppe als auch über die einzelnen Spieler.

In der Startformation gegen Freiburg standen fünf Neuzugänge. Fühlen Sie sich in Ihrer Transferpolitik bestätigt?

Rosen: Ich möchte den Kader bewerten, nicht neue oder alte Spieler. Wir haben in Hoffenheim einen harten Konkurrenzkampf. Die Mannschaft lässt nicht nach, sie ist immer ein wenig unzufrieden, und das ist gut so. Ich spüre eine Gier und keine Zufriedenheit darüber, was schon erreicht wurde. mf (Bild: dpa)