Identifikationsfigur der Bullen

Sinsheim. Er ist so etwas wie der "Lumpi" Lambertz von Leipzig. Genau wie das Düsseldorfer Fußball-Idol machte Dominik Kaiser den kompletten Durchmarsch der Sachsen aus der Regional- in die Bundesliga mit. Der 25-Jährige ist mit dem Verein fußballerisch gewachsen, ist eine Identifikationsfigur für die "Roten Bullen" geworden - und hat mit dem ersten Leipziger Bundesliga-Treffer beim 2:2 (0:0) in Hoffenheim sogar Klubgeschichte geschrieben. Dass sich all das in dem Stadion ereignete, in dem er 2011 unter Trainer Markus Gisdol seine ersten Schritte in den Profi-Fußball unternommen hatte, war ein klassischer Fall von ausgerechnet.

"Ich habe Hoffenheim sehr viel zu verdanken und bin sehr gerne zurückgekommen. Ich habe gute Erinnerungen an die Zeit", sagte Kaiser hinterher abgekämpft in den Katakomben der Rhein-Neckar-Arena: "Das erste Bundesliga-Tor für mich persönlich und den Verein war etwas Besonderes."

Der Aufsteiger hatte bei seiner Bundesliga-Premiere mit temporeichem Angriffsfußball mehr als angedeutet, dass er - ungeachtet der berechtigten Debatte um seine Funktion als Marketinginstrument eines Getränkeherstellers - der Liga eine neue, attraktive Note hinzufügen kann. "Es gibt keinen Plan B. Wir stehen für einen gewissen Fußball, den wir in jeder Liga durchziehen wollen", erläuterte RB-Kapitän Kaiser die offensive Grundphilosophie des Emporkömmlings, die den Hoffenheimern schwer zu schaffen machte. "Man muss auch sehen, wer noch gefehlt hat", schob Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick nach: "Wir haben noch sechs potenzielle Stammspieler, die nicht oder nicht von Anfang an gespielt haben. Wir haben noch Luft nach oben." Die Drohung dürfte vor allem bei den "Mittelklasse"-Klubs wie Köln, Mainz oder Hertha BSC angekommen sein.

Kaiser, dem auch in dem unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl praktizierten 4-4-2-System eine zentrale Rolle bei der Balljagd und Spielentwicklung im Mittelfeld zukommt, konnte nach dem späten Ausgleichstreffer von Christian Sabitzer (90.) mit dem Punktgewinn gut leben. "Dadurch, dass wir zweimal nach einem Rückstand gegen starke Hoffenheimer zurückgekommen sind, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte der Mann von der Ostalb. Der TSG reichten die Führungen von Lukas Rupp (53.) und Mark Uth (83.) gegen völlig unerschrockene Sachsen nicht zum Sieg. "Unser Auftreten war bis auf die ersten Minuten sehr in Ordnung", erklärte Kaiser: "Wir haben viel von dem gezeigt, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben."