Ingolstadt gibt Rätsel auf

Sinsheim. Nach dem Heimsieg gegen Schalke ist die TSG Hoffenheim auf den Geschmack gekommen. Am Samstag in Ingolstadt soll der nächste Dreier her, aber die Schanzer haben Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann vor eine Herausforderung gestellt. "Es war nicht ganz einfach, Ingolstadt zu analysieren. Sie haben immer unterschiedliche Leistungen gezeigt, immer unterschiedlich gespielt. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, was uns erwartet", gibt der 29-Jährige zu.

Besonders das 1:3 gegen Rekordmeister Bayern München ist Nagelsmann in Erinnerung geblieben: "Da haben sie ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht und hätten sogar gewinnen können." Besonders bitter für die Hoffenheimer: Gegen Ingolstadt fehlt mit Mark Uth der gefährlichste Stürmer. Drei Tore erzielte der 25-Jährige, aber seine Vorrunde scheint gelaufen, denn der gebürtige Kölner zog sich einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel zu. "Einen, der Tore schießt, vermisst man immer", so Nagelsmann, der seinen Torjäger trösten musste. "Wir geben ihm die Zeit und danach kommt er ähnlich stark oder sogar stärker zurück", hofft der Coach.

Fast genauso wenig Hoffnung auf einen Einsatz darf sich Benjamin Hübner machen. Der im Sommer aus Ingolstadt in den Kraichgau gewechselte Innenverteidiger kommt laut Nagelsmann zwar "in Fahrt", aber: "Er hat sehr große Konkurrenz auf seiner Position und musste sich erst an den anderen Trainingsreiz gewöhnen, den wir ihm gegeben haben. Er muss geduldig sein, das weiß er." Abgeschrieben hat Nagelsmann Hübner nicht: "Ich bin mir sicher, er wird seine Einsatzzeit bekommen." Nur aller Voraussicht nach nicht am Wochenende. tobi