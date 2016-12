Kaderabeks großer Leistungssprung

Zuzenhausen. Pavel Kaderabek beeindruckt mit Dynamik und Schnelligkeit. Das sind zwei herausragende Merkmale seines Spiels, die den Tschechen in dieser Saison zu den Leistungsträgern der TSG Hoffenheim machen. Nationalspieler Kaderabek ist eine Bank auf der Außenverteidigerposition - und das macht den jungen Vater glücklich, nachdem der Start im Kraichgau vor einem Jahr sehr holprig verlaufen war.

Kaderabek, für 3,5 Millionen Euro von Sparta Prag geholt, tat sich in der Fußball-Bundesliga zunächst schwerer als erwartet, kam unter den Trainern Markus Gisdol und Huub Stevens nicht in Schwung. Erst Julian Nagelsmann drückte die richtigen Knöpfe, die in der aktuellen Runde schließlich zur Leistungsexplosion des TSG-Spätstarters führten.

"Ich fühle mich wohl. Seitdem wir mit einer Dreierkette spielen, darf ich meine Rolle auf der Außenbahn auch etwas offensiver interpretieren - für mich ist es die optimale Position", nennt er vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) die Gründe für seinen Sprung zur Stammkraft. "An das offensivere Spiel musste ich mich zwar erst gewöhnen, aber mittlerweile macht es mir sehr viel Spaß und ich konnte so auch schon das eine oder andere Tor vorbereiten." Keine Frage, Kaderabek ist angekommen, zahlt das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Seine enorme Laufstärke hat der 24-Jährige in die Wiege gelegt bekommen. "Mein Vater und mein Opa haben auch beide Fußball gespielt, mein Opa sogar in der ersten tschechischen Liga. Er war Stürmer, er war schnell und hat viele Tore vorbereitet", berichtet der zweikampfstarke Profi.

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln Die TSG Hoffenheim muss gegen Köln auf Kerem Demirbay verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) wegen muskulärer Probleme aus. Dagegen sieht es für den Ex-Kölner Kevin Vogt wieder besser aus. Der 25-jährige Abwehrchef hatte zuletzt wegen einer Adduktorenzerrung pausieren müssen. "Ob es schon für Köln reicht, ist noch nicht ganz fix", sagt Trainer Julian Nagelsmann. Der in der Liga ungeschlagene Tabellensechste Hoffenheim ist mit 22 Zählern punktgleich mit den fünftplatzierten Rheinländern.

Starker Vorbereiter

Als Vorbereiter glänzt auch er. Nur mit einem eigenen Bundesliga-Treffer für Hoffenheim hat es bisher noch nicht geklappt. "Es ist natürlich eines meiner Ziele, bald auch mal für die TSG zu treffen. Wann das ist, ist aber nicht so wichtig. Ich bin auch glücklich, wenn andere die Tore schießen und wir damit gewinnen", betont die Nummer "3" des Tabellensechsten. Eine hervorragende Gelegenheit für eine Premiere als Torschütze bietet sich ihm nun gegen den Tabellennachbarn aus Köln. Mit den Rheinländern haben die "Nagelsmänner" nach dem unglücklichen Pokal-Aus schließlich noch eine Rechnung offen. "Wir sind in der Liga ungeschlagen und möchten das noch lange bleiben. Dass wir uns bei den Kölnern revanchieren wollen, ist selbstverständlich", betont Kaderabek und schiebt hinterher: "Ich hoffe, wir zeigen ein gutes Spiel und können nach drei Unentschieden nacheinander wieder als Sieger vom Platz gehen."

Der TSG-Aufschwung besteht für ihn aus vielen kleinen Bausteinen. Ein entscheidender Faktor ist das Selbstvertrauen. "Wir lassen uns durch Rückstände oder Gegentore nicht mehr zurückwerfen", berichtet Kaderabek, der gerade von Heidelberg nach Sinsheim gezogen ist. Seine Familie fühlt sich wohl - und das hilft auch ihm: "Meine Familie unterstützt mich, ist für mich da. Und wenn zuhause alles in Ordnung ist, dann läuft es auch auf dem Platz besser. Ich bin momentan sehr glücklich."