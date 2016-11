Kampf gegen die Realität

Trister Alltag: Coach Markus Gisdol sitzt mit dem HSV im Tabellenkeller fest. © dpa

Hamburg/Sinsheim. Es hat eine Weile gedauert, bis Markus Gisdol seine Entlassung bei der TSG Hoffenheim für sich selbst aufgearbeitet hatte. Es war nun einmal eine besondere Beziehung, sein erster Posten als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga. Da kommen Emotionen hoch, da drängt anfangs die Frage nach den entscheidenden Fehlern ständig ins Bewusstsein. Der ehrgeizige Schwabe analysierte seine eigene Arbeit kritisch und kam zu dem Schluss, dass er beim nächsten Engagement kommunikativer auftreten und mutiger bei seinen Personalentscheidungen agieren will. Dafür blickte der 47-Jährige auch über den Tellerrand. Neben einer Hospitanz bei Atletico Madrid schaute er Handball-Trainer Alfred Gislason beim THW Kiel über die Schulter. Den Kontakt hatte Geschäftsführer Thorsten Storm hergestellt, den Gisdol aus dessen Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen kennt.

Gisdol wollte sich weiterbilden - und versucht nun, es umzusetzen. Ausgerechnet vor dem ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) hat er deutliche Worte über die Situation bei seinem neuen Arbeitgeber Hamburger SV gewählt. "Ich habe relativ schnell gemerkt, dass in dem Verein eine gewisse Depression vorhanden ist und dass viele einfach müde sind, zu kämpfen. Verständlicherweise, da sie diese Situation über Jahre miterlebt haben", erklärt der Fußball-Lehrer aus Geislingen an der Steige im "Sportclub" des NDR-Fernsehens.

Ernüchternde Bilanz

Die ernüchternde Bilanz seit seiner Jobübernahme nagt natürlich an ihm, aufgeben will er aber noch lange nicht. Schließlich genießt er trotz des aktuellen Schneckentempos (zehn Spiele, zwei Punkte) noch das Vertrauen der Verantwortlichen.

Gisdol tut alles, um die Wende zu schaffen. Schließlich war die Wartezeit nach seinem Aus im Kraichgau am 26. Oktober 2015, nach dem zehnten Spieltag und Tabellenplatz 17, lang. Erst am 26. September 2016 übernahm der 47-Jährige den Hamburger SV, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang 16 stand. Zwei Monate später sind die Hanseaten Letzter - und Gisdol muss sich in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena neben der chronischen Unruhe beim HSV auch wieder mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen.

"Es muss jetzt sauber analysiert und anschließend konsequent gehandelt werden", betont Gisdol vor dem aus Tabellenperspektive eindeutigen Duell. "Es wäre nicht gut, wenn ich mich von der Hektik anstecken lassen würde. Die Mannschaft braucht jetzt einen verlässlichen Partner, klare Ansprachen und Ideen." Damit nimmt er sich selbst in die Pflicht. Gisdol muss aus dem heterogenen Kader endlich eine Einheit formen, Toptalent Alen Halilovic sowie 14-Millionen-Euro-Mann Filip Kostic unbedingt in Schwung bringen - und hoffen, dass die Geduld der Entscheider bis zur Winterpause anhält.

Gisdol fordert schon jetzt zwei neue Stars für die Rückserie, weil echte Alternativen fehlen: Einen Innenverteidiger und einen Mittelfeldabräumer. Er hofft zudem auf das Ende der Verletzungsmisere. Leistungsträger wie Albin Ekdal, Johan Djourou und Cleber fehlten regelmäßig. Die Hoffnung lebt weiter, da Investor Klaus-Michael Kühne im Winter wohl bereit ist, weitere 15 bis 20 Millionen Euro in den Klub zu stecken.

In Hoffenheim herrscht dagegen dank Gisdols früherem Co-Trainer Julian Nagelsmann endlich jene Aufbruchstimmung, für die eigentlich Gisdol sorgen wollte, war er doch nach dem sensationell geschafften Klassenerhalt und zwei Spielzeiten im Mittelfeld der Tabelle bereit für den nächsten Schritt. Aber es kam anders. Vielleicht auch, weil das Verhältnis zu Mäzen Dietmar Hopp nach Spekulationen über einen Abschied Gisdols nach Leipzig im Zuge seiner Vertragsverlängerung im April 2015 nicht mehr das beste war. Hauptsächlich aber, weil der Trainer seine Mannschaft nicht mehr entscheidend voranbringen konnte. Hoffenheim stagnierte nach dem Abgang von Roberto Firmino, auch die Fitness stimmte nicht.

Keine Giftpfeile

Gisdol, der keine Giftpfeile in Richtung Hoffenheim abschießt, empfindet die verheerende Situation in Hamburg in seiner subjektiven Wahrnehmung "nicht so schlimm, wie im Kraichgau 2013". Der Schwabe, der seinem einstigen TSG-Förderer Bernhard Peters an die Elbe gefolgt ist, glaubt weiter fest daran, ein neues Fußball-Wunder erreichen zu können. So wie damals mit 1899, als er das Team sieben Spieltage vor Saisonschluss mit zehn Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz übernahm - und in der Relegation gegen Kaiserslautern triumphierte. In der Länderspielpause ließ Gisdol deshalb intensiv trainieren, um die Stabilität zurück ins Spiel des HSV zu bringen.

"Training, Training, Training", bringt der Coach seinen Krisenbewältigungsplan auf den Punkt und hofft, künftig mehr Kontinuität bei seinen Aufstellungen zu haben. "Die Realität ist reiner Existenzkampf", macht Gisdol unmissverständlich klar. "Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir die aktuelle Situation erkennen, annehmen und den Abstieg verhindern."

Dafür braucht er Siege, am besten schon beim Tabellendritten Hoffenheim. "Die TSG ist gut drauf und uns erwartet erneut eine sehr schwere Aufgabe", blickt Gisdol voraus. Anschließend bekomme es der HSV dann mit den Gegnern zu tun, die auf Augenhöhe stehen. "Da müssen wir zuschlagen", sagt der Hamburger Trainer. Wohlwissend, dass er eigentlich schon im Kraichgau punkten muss, wenn er die so dringend notwendige Aufbruchstimmung endlich entfachen will.