Keine Verschnaufpause

Zuzenhausen. Bevor Jeremy Toljan und Niklas Süle nach Rio aufgebrochen sind, gab es von Dietmar Hopp, dem Mäzen der TSG Hoffenheim, eine Bitte an die beiden Spieler: "Er hat uns gesagt, wir sollen unbedingt eine Medaille mitnehmen", erinnert sich Süle an das letzte Gespräch auf dem Golfplatz. Mit der Silbermedaille im Gepäck sind die beiden Abwehrspieler nun zurück im Kraichgau. Ob Hopp Süles Edelmetall in Natura bestaunen kann, steht aber noch in den Sternen: Seine Medaille ist nämlich bei der Mutter des U-21-Nationalspielers sicher verwahrt.

"Meine Mama wollte sie zusammen mit meinem Trikot einrahmen", berichtet er: "Die Medaille von der U-17-WM habe ich auch noch - jetzt kommt eine dazu." Mit ein bisschen Abstand könne er sich trotz des verpassten Triumphs über das Geleistete freuen. "Wir hätten den Titel gerne mitgenommen", gibt er zwar zu: "Aber unser Höhepunkt war das Finale. Das wird keiner von uns mehr erleben, in einem der größten Fußballtempel der Welt von 75 000 Zuschauern ausgepfiffen zu werden."

Auch Toljan hat insbesondere das Finale genossen, darüber hinaus aber auch ein paar Eindrücke des Landes erhaschen können. "Die Fahrten zum Training waren schon etwas länger", sagt er. Für ihn perfekt, um einen Hauch von Brasilien mitzunehmen. "Die Kinder haben zwar nicht viel, spielen aber trotzdem den ganzen Tag Fußball", so der 22-Jährige weiter: "Das war beeindruckend."

Abseits des Feldes haben die beiden indes nur wenig von Olympia mitbekommen. Immerhin das Losglück war auf ihrer Seite. "Wir hatten für Basketball nur vier Karten",erzählt Süle: "Da mussten wir dann losen." Dann fängt er an, über beide Backen zu grinsen: "Zum Glück haben wir uns durchgesetzt." Während die beiden Hoffenheimer also das Spiel USA gegen Spanien verfolgten, ging es für den Rest des Teams zum Handball. Das Hauptaugenmerk lag aber auf der eigenen Leistung, wie Toljan bestätigt: "Wir waren fokussiert auf das Finale."

Herzlicher Empfang

Trotz der Niederlage im Elfmeterschießen eine tolle Erfahrung. "Als Horst Hrubesch mir gesagt hat, dass ich als Vierter schießen werde, war ich schon etwas verstört - das hätte ja schon der Entscheidende sein können", schmunzelt Süle: "Es gibt wenig geilere Momente, als wenn der Ball ins Tor geht und die ganze Last abfällt." Am Ende hat es trotz seines Treffers nicht zum großen Wurf gereicht, doch der Empfang war trotzdem herzlich. "Ich denke, das ganze Umfeld ist stolz darauf", schätz Toljan, Süle fügt lachend hinzu: "Es hat keiner gesagt: Ihr Luschen habt verloren."

Am Sonntag ist RB Leipzig beim Bundesligastart zu Gast im Kraichgau - ein Spiel, das für die beiden Rio-Fahrer nach eigener Ansicht nicht zu früh kommt. "Wir sind auf einem guten Level", meint Toljan zu einem möglichen Einsatz: "Wir könnten direkt loslegen und freuen uns auf die Bundesliga." Die hohe Anzahl an Spielen schätzt Süle sogar als Vorteil ein: "Wir haben mehr Spielpraxis als unsere Kollegen." Auf die Frage, ob es zwischen den beiden Hoffenheimern und den beiden Leipzigern Rio-Fahrern Davie Selke und Lukas Klostermann bereits erste Spitzen vor dem Duell gab, antwortete Süle vielsagend: "Ich habe mir mit Selke in Rio das Zimmer geteilt."