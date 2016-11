Mönchengladbach. Das Unentschieden machte kommunikativ: Tobias Strobl und Jannik Vestergaard, die beiden Ex-Hoffenheimer in Diensten von Borussia Mönchengladbach, bogen nach dem 1:1 nicht in die Heim-, sondern in die Gastkabine ab. Dort blieben sie lange bei ihren alten Kollegen und quatschten über dies und das - und natürlich das gerade absolvierte Spiel.

Die Laune dabei war unterschiedlich. Strobl und Vestergaard waren geknickt, hatte doch die Borussia die vielen guten Chancen nicht zu einem Sieg verwerten können. Sebastian Rudy dagegen zeigte sich zufrieden. "Der Gegner war stark. Wir können mit dem Punkt leben", sagte der Nationalspieler.

Eine Woche zuvor war es noch umgekehrt - da verballerten die Hoffenheimer beim 2:2 gegen den HSV noch fetteste Chancen und trauerten deshalb den liegen gelassenen Punkten nach. Das große Ganze stimmt indes weiter: Die TSG ist auch nach zwölf Spieltagen ungeschlagen und steht mit 22 Punkten prächtig da.

Matchplan "leicht modifiziert"

Vielleicht wäre ja am Samstag auch ein Sieg drin gewesen, hätte Julian Nagelsmann seinen ausgeklügelten taktischen Plan in vollem Maße umsetzen können. "Doch der Plan war hinfällig", sagte der TSG-Trainer unzufrieden. Der Grund: Die "Bild"-Zeitung hatte im Training gut kiebitzt und erkannt, dass der 29-Jährige plante mit drei Spitzen spielen zu lassen und dies auch veröffentlicht. Mit Adam Szalai, Sandro Wagner und Andrej Kramaric stellte Nagelsmann dann zwar doch drei Angreifer auf, musste diese aber "leicht modifiziert" stürmen lassen, weil der Gegner seine Aufstellung schon auf das geplante 3-4-3 der Hoffenheimer abgestimmt hatte.

Im Angriff hat Hoffenheim das geringste Verbesserungspotenzial. Optimiert werden muss die Defensive. Nur dreimal spielte 1899 in dieser Saison zu Null. Dass diese von Nagelsmann mittlerweile präferierte Dreierkette nur mit Kevin Vogt als Zentrumsspieler richtig gut funktioniert, zeigte die Partie in Mönchengladbach ganz deutlich. Fabian Schär, von der Tribüne in die Startelf befördert, bringt aktuell nicht die Form und Qualität mit, um den Abwehrchef zu geben. Er war an der Borussen-Führung entscheidend mitbeteiligt - erst klärte er unzureichend, dann attackierte er den Torschützen Mahmoud Dahoud nicht (25.). Nur gut, dass der eingewechselte Nadiem Amiri noch zum Ausgleich traf (53.).

Nagelsmann nahm Schär zwar in Schutz ("Er ist ein herausragender Spieleröffner"), doch was solche lobende Worte bedeuten können, zeigt der Vergleich zur Vorwoche: Ermin Bicakcic rückte gegen den HSV für den verletzt ausgewechselten Vogt auf die Zentrumsposition, spielte dort nicht gut und wurde danach von Nagelsmann auch gelobt. Resultat: "Eisen-Ermin" spielte am Samstag nicht.

Die im "Borussen-Park" zur zweiten Hälfte vorgenommene Umstellung auf eine Vier-Mann-Abwehr gefiel dem TSG-Trainer auch nicht. "Wir haben mit Viererkette nicht so gut verteidigt", empfand er. Die Vielzahl an guten Chancen für den Gegner während des zweiten Durchgangs gibt ihm recht. Für das nächste Spiel gegen Köln sollte Vogt wieder fit sein, und Nagelsmann wird seine beste Abwehrformation wieder spielen lassen können.