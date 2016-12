Hoffenheims Trainer überrascht die Adler

Kamera läuft: Julian Nagelsmann (im blauen Trikot) und Moderator Michael Leopold in der Kabine der Adler. © Sky

Jan Kotulla

Mannheim. Einen solchen Trainingsgast haben die Mannheimer Adler nicht alle Tage. Vor dem Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr) rüstete sich Cheftrainer Julian Nagelsmann mit Schulter-, Schienbein- und Ellbogenschützern aus und absolvierte mit einigen Spielern der Mannheimer Adler ein Eishockey-Training in der SAP Arena. Unter anderem Marcus Kink, der Kapitän der Blau-Weiß-Roten, hob anerkennend die Augenbrauen, als er auf die Spielkünste des 29-Jährigen angesprochen wurde. "Ich war sehr überrascht von ihm. Es war ein positiver und cooler Auftritt", sagte Kink im Gespräch mit dieser Zeitung: "Er ist sehr groß und stellt wirklich etwas dar."

"Eishockey war mal eine Option"

Der Bezahlsender Sky hatte Nagelsmann gebeten, gemeinsam mit Moderator Michael Leopold die Schlittschuhe zu schnüren und eine besondere Übungseinheit einzulegen. "Ich habe früher mal Eishockey gespielt, aber da war ich noch relativ klein, bis 14 oder 15 Jahre", verriet der gebürtige Bayer aus Landsberg am Lech. "Man hat deutlich gemerkt, dass er nicht zum ersten Mal auf dem Eis stand", zollte Kink dem Gast Respekt. "Wir haben Drei gegen Drei gespielt und da hat er sehr gut den freien Mann gesucht und clever agiert. Diese Aktion hat richtig Spaß gemacht", freute sich der Stürmer.

Nagelsmann war die Freude über die Aktion ebenfalls deutlich anzumerken. "Eishockey war auch mal eine Zeit lang eine Option für mich, aber Fußball war immer die Eins", berichtete er. Unter anderem in seiner Geburtsstadt Landsberg sowie in der 1997 eingestellten Natureisliga hatte er als Schüler für Apfeldorf gespielt. Die Entscheidung des Chefcoaches der Kraichgauer, von den Kufen zu den Kickschuhen umzusteigen, dürfte nicht nur Dietmar Hopp froh gestimmt haben. Immerhin hat Nagelsmann die Hoffenheimer mit seinem erfrischenden Offensivfußball auf Rang vier der Tabelle geführt. Rundum zufrieden ist er deshalb aber noch lange nicht.

"Ich glaube, man lernt nie aus. Es gibt Dinge, die man als Trainer besser als andere macht und welche, in denen man sich noch verbessern muss. Man sollte nie aufhören, für Veränderungen und Verbesserungen offen zu sein", erklärte Nagelsmann. "Es ist in jedem Alter so, dass man noch etwas dazulernen kann. Ich halte ständig die Augen nach Neuerungen offen und versuche, mich ständig weiterzuentwickeln", dürfen seine Schützlinge gespannt sein, welche Ideen er sich bei den Adlern abgeguckt hat.

Für beide Klubs wird es am Freitagabend ernst - und auf beide kommen in ihren Heimspielen echte Härtetests zu. Während die Adler ab 19.30 Uhr den Erzrivalen Kölner Haie erwarten, geht es für 1899 eine Stunde später vor ausverkauftem Haus in der Rhein-Neckar-Arena gegen die Dortmunder mit Trainer Thomas Tuchel.

Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn in der SAP Arena das erste Bully ausgeführt wird, sendet Sky den Beitrag über Julian Nagelsmann. "Schade. Das muss ich mir dann später anschauen", meinte Marcus Kink: "Aber vor und nach unserem Spiel drücke ich den Hoffenheimern die Daumen."