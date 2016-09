Mit viel Willen und ein wenig Glaube

Der Joker hat gestochen: Adam Szalai schnappt sich nach seinem Tor zum 4:4 in Mainz den Ball. In der Schlussphase war für 1899 sogar noch der Sieg drin.

Mainz/Hoffenheim. Für das sonst so harte Geschäft Profifußball war Adam Szalai am Sonntagabend nach dem spektakulären 4:4 "seiner" Hoffenheimer in Mainz ausgesprochen sentimental: "Ich wollte nicht unbedingt in Mainz treffen", sagte der TSG-Angreifer und fügte an: "Aber dann überlegt man halt nicht." Der Ungar hatte in der 84. Minute den zur Pause kaum mehr für möglich gehaltenen Ausgleich für die Kraichgauer erzielt.

Dieser sanfte Anflug von Mitleid liegt in der Vergangenheit des 28-Jährigen begründet. Vor allem während der ersten Halbserie der Saison 2010/11 wirbelte Adam Szalai zusammen mit Andre Schürrle und Lewis Holtby als die "Bruchweg-Boys" die Abwehrreihen der Bundesliga durcheinander. Es war die bis dato erfolgreichste Zeit des 1,93 Meter großen Stürmers. Insgesamt spielte der Magyar 79 Mal für den FSV Mainz 05 und erzielte dabei 21 Tore.

Doch seit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 im Jahr 2013 stagnierte seine Karriere. In Gelsenkirchen kam er nicht an Klaas-Jan Huntelaar vorbei, ging anschließend nach Hoffenheim, doch auch da gelang der Durchbruch nicht. Er wurde im Januar ein halbes Jahr nach Hannover verliehen und stieg mit "96" dann sogar ab. "Ich hatte eine schlechte Phase", blickte Szalai auf die Zeit vor der EM zurück, bei der er für sein Heimatland allerdings ordentliche Spiele ablieferte. Es schien klar, dass 1899 Hoffenheim den Angreifer nach dem Ende des Leihgeschäfts mit Hannover 96 verkaufen würde. Doch im Sommer fand sich kein Verein, der Szalai haben wollte.

"Ich habe mir gedacht: Gott entscheidet, welcher Weg kommt", blickte er nach dem Mainz-Spiel auf die Wochen der Ungewissheit während der jüngsten Wechselperiode zurück. Doch er vertraute nicht nur auf höhere Mächte, sondern auch auf sein Können: "Ich habe mir das durch meine harte Vorbereitung auch verdient", sagte er zu seinem Tor.

"Er hat sich nie hängen lassen"

Auch Trainer Julian Nagelsmann bescheinigte seinem Stürmer: "Er hat sich nie hängen lassen und deshalb habe ich ihn mit dem Kaderplatz belohnt." Am ersten Spieltag gegen Leipzig war Adam Szalai noch nicht nominiert gewesen. "Er hat Mentalität reingebracht", freute sich der TSG-Trainer über seinen "Joker".

Diese Rolle will er freilich so schnell wie möglich ablegen und wieder einmal von Beginn an spielen. "Dazu braucht es die richtige Einstellung im Training", meinte Szalai, der abschließend erneut einen nicht alltäglichen Satz von sich gab. "Der Spielverlauf war mein Glück, dass ich reingekommen bin." Eines hat sich Adam Szalai in den schweren letzten drei Jahren also sicher angeeignet: Demut.