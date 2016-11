Nagelsmann lobt Gisdol

Zuzenhausen. Beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Markus Gisdol will die TSG Hoffenheim keine Geschenke an den Hamburger SV verteilen. "Ich wünsche Markus, dass er erfolgreich ist beim HSV. Aber ich wünsche mir auch, dass er erst nach dem Sonntag Spiele gewinnt", unterstrich TSG-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Duell mit seinem ehemaligen Chef an diesem Sonntag (15.30 Uhr). In der Saison 2012/13 arbeitete Nagelsmann für zwei Monate als Co-Trainer von Gisdol, der die Hoffenheimer damals vor dem Abstieg rettete.

"Das war eine sehr intensive, spannende und emotionale Zeit", erklärte Nagelsmann. Auch wenn der 29-Jährige nach eigener Aussage nie komplette Schablonen eines anderen Trainers übernehme, habe er sich damals doch hier und da etwas bei Gisdol abgeschaut. "Er hat immer flammende Kabinenansprachen gehalten. Die haben auch den Co-Trainern gefallen", berichtete Nagelsmann.

Nun kreuzen sich die Wege der beiden erfolgshungrigen Trainer wieder. Nagelsmann erwartet gegen den Tabellenletzten einen heißen Tanz. "Der HSV steht mit dem Rücken zur Wand. Die Tabelle lügt zwar nicht, aber die sind besser als es die Tabelle derzeit aussagt", sagte er. Der bisherigen Arbeit von Gisdol in Hamburg, wo der 47-Jährige vor sechs Wochen als Nachfolger von Bruno Labbadia anheuerte, zollte Nagelsmann, der während der Länderspielpause einen Schwerpunkt auf die Spieleröffnung legte, Lob: "Man hat gesehen, dass Markus schon etwas verändert und bewirkt hat. Aber er ist natürlich kein Zauberer, es braucht Zeit,", sagte der TSG-Coach,

Ob Stürmer Mark Uth nach seinem Muskelbündelriss erstmals wieder zum Kader gehören wird, ließ Nagelsmann offen. Dafür sprach er in der Personalie Sebastian Rudy, der von anderen Klubs umworben wird, Klartext: "Wir wollen unbedingt mit ihm verlängern." dpa/tobi