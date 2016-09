Zuzenhausen. Mit einer kleinen Rotation und deutlich besserer Abwehrarbeit strebt die TSG 1899 Hoffenheim beim FSV Mainz 05 den ersten Saisonsieg an. "Gegen Leipzig hat mir das Defensivverhalten nicht gefallen. Daran haben wir in den vergangenen zwei Wochen intensiv gearbeitet", sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr). Gegen den Aufsteiger hatten die Kraichgauer zum Auftakt zahlreiche Chancen zugelassen und mussten am Ende mit einem Remis zufrieden sein.

Auch deshalb wird es in Mainz ein paar Änderungen in der Aufstellung geben. "Wir werden ziemlich sicher nicht dieselbe Startelf aufbieten wie gegen Leipzig - das gibt es bei mir nur ganz selten", sagte Nagelsmann. "Ich denke, es wird ein bis zwei Wechsel geben. Welche, kann ich natürlich nicht verraten." Personell kann Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen. lsw