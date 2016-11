Nagelsmann schwärmt von Mönchengladbach

Zuzenhausen. Was Journalisten über Wochen hinweg vergeblich probierten, schafften gestern ein paar Schüler, die als "Nachwuchs-Reporter" der wöchentlichen Pressekonferenz der TSG Hoffenheim beiwohnten: Sie entlockten dem eloquenten Trainer-Fuchs Julian Nagelsmann tatsächlich, dass es neben dem offiziellen Saisonziel "eine sorgenfreie Runde spielen" auch ein internes gibt. Der Coach gab auf die kecke Frage eines Schülers zu, dass innerhalb der Kabine ein ganz bestimmter Tabellenplatz besprochen worden sei. "Wenn der 34. Spieltag rum ist, dann verrate ich ihn. Und ich werde nicht lügen", betonte der 29-jährige Coach.

Morgen steht nun erst einmal die zwölfte Runde der laufenden Bundesliga-Saison an, und die führt die Hoffenheimer nach Mönchengladbach (Anstoß im Borussen-Park ist um 15.30 Uhr, etwa 650 Fans fahren mit). Nagelsmann schwärmte im Vorfeld schon vom nächsten Gegner: "Mit Ball sind sie eine außergewöhnlich gute Mannschaft, auch wenn es in der Bundesliga aktuell nicht so gut läuft. Sie sind brandgefährlich im Offensivspiel. Ich schaue mir die Mannschaft gerne an." Getan hat er das zuletzt am Mittwoch vor dem heimischen Fernseher beim Champions-League-Spiel der Borussen gegen Manchester City (1:1).

Matchplan "verklickert"

Um nach dem samstäglichen Gastspiel weiterhin ungeschlagen zu sein, "verklickerte", so drückte sich Julian Nagelsmann aus, seiner Mannschaft gestern einen Plan. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Fußballlehrer aber zwei Matchpläne entwerfen, denn: Sollte der an den Adduktoren verletzte Kevin Vogt nicht spielen können, wird der Coach aller Wahrscheinlichkeit nach wieder von Dreier- auf Viererkette umstellen. Die gestrige Frage auf solch ein Szenario beantwortete Nagelsmann vielsagend mit: "Lassen Sie sich überraschen!"

Die Überlegung ist klar: Ohne Vogt als zentralen Abwehrspieler funktioniert die Dreierkette nur unzureichend. Dies zeigte sich in der Begegnung gegen den Hamburger SV nur allzu deutlich. Ermin Bicakcics Spiel aus dem Defensiv-Zentrum ins Mittelfeld ist zu unpräzise und fehlerhaft. Die Stärken des Bosniers kommen in einer Viererkette neben Niklas Süle besser zu Geltung.

Bleibt das aktuelle Sorgenkind im Angriff: Andrej Kramaric. Der Kroate verballerte jüngst die besten Chancen, woraufhin Julian Nagelsmann erstmals öffentlich Kritik übte. "Damit will ich ihn kitzeln", sagte der 29-Jährige. Nun hofft der Trainer, dass Kramaric "mit Wut im Bauch" ins Spiel bei Borussia Mönchengladbach geht und nicht mehr so viel nachdenkt. "Er soll sich weniger an Toren messen, mehr am Gesamterfolg", fordert Nagelsmann.

Im Kader könnte auch wieder Mark Uth stehen, der nach seinem Muskelbündelriss immer besser in Tritt kommt.