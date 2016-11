Nagelsmann trifft richtigen Ton

Zuzenhausen. Es wirkte, als wollte Julian Nagelsmann die Einstellung der gesamten Hoffenheimer Mannschaft vor dem morgigen Bundesliga-Hit beim FC Bayern München (Anpfiff 15.30 Uhr) nach außen tragen: Der TSG-Trainer betrat gestern zur turnusgemäßen Presserunde im Trainingszentrum in Zuzenhausen den Raum in kurzer Hose. Das sollte so viel heißen wie: Wir sind heiß auf das Duell mit dem Rekordmeister.

FC Bayern gegen TSG Hoffenheim als Spitzenspiel in der Bundesliga - wer das vor einem halben Jahr prognostiziert hätte, der wäre wohl fix in die Ecke der "Fußball-Spinner" gestellt worden. FC Bayern gegen TSG Hoffenheim als Topspiel in der Bundesliga - das gab es aber schon einmal, und zwar am 5. Dezember 2008 (2:1 für Bayern). Damals hatte sich 1899-Trainer Ralf Rangnick im Vorfeld folgende viel beachtete Aussage zurechtgelegt: "Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München fahren, wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, sind Sie in Hoffenheim richtig."

Nagelsmann erstickte gestern sämtliche Vergleiche mit der damaligen Situation im Keim: "Ich kann mich an nichts erinnern." Diese Aussage hat aber auch etwas mit Selbstvertrauen und dem Wirken des Trainer-Burschen zu tun. Er will den Blick ganz bewusst auf "sein aktuelles Hoffenheim" lenken, will ganz bewusst keine Vergleiche mit dem, was einmal war. Der Trainer bekam es beachtlich gut hin, die Stärken seiner Mannschaft herauszustellen, ohne dabei eine dicke Lippe zu riskieren. In München werden sie diesen Emporkömmling mit seiner Mannschaft ernst nehmen.

Hoffenheim-Splitter vor dem Top-Spiel beim FC Bayern Etwa 3000 Fans begleiten die TSG 1899 Hoffenheim und unterstützen die Mannschaft in der "Allianz Arena". Außer den beiden Langzeitverletzten Mark Uth und Pirmin Schwegler stehen Trainer Julian Nagelsmann alle Spieler zur Verfügung. Er macht das als "Sechser" extrem gut und ist gereift in der Defensive", sagte der TSG-Trainer über Sebastian Rudy. Man merkt, dass das Werben um eine Verlängerung des im Juni 2017 auslaufenden Vertrages begonnen hat. Nach der Länderspielpause kommt am Sonntag, 20. November, um 15.30 Uhr der Hamburger SV zum Gastspiel nach Sinsheim. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Markus Gisdol. mf

Am deutlichsten offenbart sich die neue Stärke der TSG in der Spielweise der Hoffenheimer: "Ich möchte längere Ballbesitzzeiten und dass wir daraus Chancen kreieren. Die letzten Jahre waren in Hoffenheim mehr vom Umschaltspiel geprägt", sagte der 29-Jährige. Ganz deutlich sieht man dieses Trainer-Ansinnen in den vergangenen Wochen bei den Hoffenheimern. Es wird vornehmlich Fußball gespielt und nicht Fußball gekontert - und das erfolgreich.

Diese Tatsache, kombiniert mit dem "Mega-Selbstvertrauen" des Tabellendritten aus dem Kraichgau, lassen die nicht sehr gewagte Interpretation zu, dass sich "Hoffe" auch in München nicht nur auf das bedingungslose Verteidigen konzentrieren will - so wie das viele FCB-Gegner zuvor getan haben. "Bayern gehört zu den Top-Drei in Europa, was den Ballbesitz angeht. Jetzt ist es meine Aufgabe herauszufinden, wie man das unterbindet", sagte Nagelsmann und ließ damit durchblicken, dass sein Team versuchen wird, durch eigene Ballbesitzzeiten die der Bayern zu minimieren.

"Man muss als Gegner da sein"

"Wir haben den Anspruch, dass man das auch sieht, was wir spielen wollen. Man soll schon sehen, dass wir etwas können", sprach der TSG-Trainer mit breiter Brust - ohne allerdings den Mund zu voll zu nehmen, so wie es Ralf Rangnick 2008 tat. Gelinge dies, sei er, ganz abgesehen vom Ergebnis, schon zufrieden. Klar, trotz allen Aufstrebens der Hoffenheimer weiß auch Nagelsmann: "Wenn die Bayern einmal keinen Sahnetag haben, muss man als Gegner da sein."

Und fein, dass der Trainer-Novize gestern trotz aller Professionalität auch noch zeigte, dass es in ihm "menschelt": "Ich freue mich, diese steile Treppe hochzugehen", sagte er mit Blick auf sein erstes Gastspiel als Trainer in der "Allianz Arena". Dann aber bestimmt nicht in kurzer Hose.