Nicht alles Gold, was glänzt

Sandro Wagner (l.) und Sebastian Rudy. Zwei Spieler der Hoffenheimer, die für den Positiv-Trend stehen. © dpa

Sinsheim. Julian Nagelsmann ist Fußballlehrer. Und da in dieser Berufsbezeichnung das Wort "Lehrer" steckt, durfte der 29-Jährige nach dem 1:1 gegen Werder Bremen auch den Verlauf der bisherigen Vorrunde bewerten: "Eine Zwei für den Tabellenplatz, eine Drei-bis-Vier vom Gefühl der Zufriedenheit, weil mehr möglich gewesen wäre." Vor allem die zweite Zensur überraschte ein wenig. Ist sie zu streng? Alexander Rosen glaubte, dass in dieser "Note" auch viel Frust über den vergebenen Sieg gegen Bremen mitschwang. Der Sportdirektor vergab für die Gesamtleistung ein "Gut". Diese Zeitung blickt auf die bisherige Bundesliga-Saison 2016/17 zurück und bewertet, was gut und weniger gut war:

Sehr gut: Die sportliche Entwicklung der TSG verdient eine glatte Eins. Zur Erinnerung: Vor Jahresfrist stand Hoffenheim mit nur 13 Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle; nach 16 Spielen haben die "Nagelsmänner" nun schon 28 Zähler gesammelt und sind Fünfte. Rosen glaubt, dass noch mehr drin ist: "Wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung."

Der Direktor Profifußball hat erheblichen Anteil am derzeitigen sportlichen Erfolg. Vor allem die Neuzugänge Kevin Vogt, Kerem Demirbay und nicht zuletzt Sandro Wagner, der sich mit bis dato neun Saisontoren ins Visier von Bundestrainer Joachim Löw gespielt hat, waren Volltreffer. Allerdings betont Rosen: "Es kommt nicht nur auf die Neuzugänge an, sondern auf den Gesamtkader." Das Team sieht der Sportchef derzeit so gut zusammengestellt, "dass wir in der Winterpause aktiv nichts unternehmen werden".

Gut: Die spielerischen Fähigkeiten Hoffenheims erreichen in der Bundesliga Top-Niveau. In jeder noch so kniffligen Situation versucht sich "Hoffe", fußballerisch zu befreien. Mit 28 geschossenen Toren hat 1899 die drittmeisten Treffer erzielt. Dies liegt auch daran, dass die TSG nach Standards gefährlicher ist - und sie auf der anderen Seite besser verteidigt als noch in der Vorsaison.

Sebastian Rudy hat unter Trainer Nagelsmann den wohl entscheidenden Schritt in seiner Karriere gemacht. Er hat sein Phlegma abgelegt und ist zur Führungspersönlichkeit gereift. Allerdings wird der Mittelfeldspieler nach der Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum FC Bayern wechseln. "Dann gilt es, neue Lösungen zu finden", so Rosen. Von den Spielern, die schon da waren, haben Pavel Kaderabek und Nadiem Amiri eine richtig gute Entwicklung genommen.

Befriedigend: 17 ist die Anzahl der Gegentore. Das ist "nur" der sechstbeste Wert der Liga und könnte am Ende die Europa-Träume platzen lassen. Kapitän Eugen Polanski hatte keinen Stammplatz mehr, hat aber stets zuverlässig gespielt, wenn er gebraucht wurde.

Ausreichend: Das Konterspiel ist zu verbessern, auch wenn die TSG einige Tore nach schnellen Gegenzügen erzielt hat. "Wir müssen Konter trainieren und Spieler in Abschlusssituationen bringen, die es eigentlich nicht gewohnt sind", sagte Nagelsmann nach dem 1:1 gegen Bremen mit Blick auf die Chancen von Toljan und Kaderabek.

Ausreichend ist, und das klingt im ersten Moment verwunderlich, die Tatsache, dass Hoffenheim ungeschlagen in die Winterpause geht. Eine Vier ist diese Tatsache deshalb, weil die TSG schon zehnmal die Punkte teilte. Das ist zu viel, um ein richtiges Spitzenteam zu sein.

Mangelhaft: Die miese Chancenverwertung hat der TSG in den Heimspielen gegen Hamburg, Dortmund und Bremen sechs Zähler gekostet; insgesamt bestimmt zehn. "Deshalb ist mir der Frust der Spieler lieber, als wenn sie in den Urlaub gehen, die Beine in die Sonne strecken und denken, sie sind die Halbgötter", so Nagelsmann. In den Partien gegen Leipzig, Darmstadt, Bayern, HSV, Dortmund und Bremen haben die Hoffenheimer zum Teil zweimalige Führungen nicht halten können. Fabian Schär hat das ihm angepriesene Niveau nie halten können.

Ungenügend: Kim und Hamad hatten gar keine Einsatzzeiten, Terrazzino wurde nur einmal eingewechselt. "Wenn einer Gesprächsbedarf hat, werden wir sprechen", sagte Nagelsmann. Auch Vargas ist eine Enttäuschung. Der Chilene fühlt sich sichtlich unwohl und stand zuletzt nicht mal mehr im Kader. Bei allen Personalien ist "Manager" Rosen allerdings "entspannt".

Fazit: Positives überwiegt. Die TSG 1899 Hoffenheim ist stabil genug, um bis zum Ende der Saison "um Europa" mitspielen zu können - vor allem wenn es gelingen sollte, die Chancenverwertung zu verbessern.