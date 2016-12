Rasante Entwicklung

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann herzte nach dem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln nach dem Schlusspfiff jeden seiner Spieler einzeln. © dpa

Sinsheim. Dieser 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln förderte Emotionen zutage: In der "Südkurve" sangen die Hoffenheim-Fans Europapokal-Lieder. Trainer Julian Nagelsmann herzte jeden seiner Spieler innig, und Mike Diehl frohlockte übers Stadionmikrofon. Die emotionalste Szene spielte sich aber in der TSG-Kabine ab: "Er saß da mit Tränen in den Augen", berichtete 1899-Coach Nagelsmann. Er sprach von Baris Atik, der kurz zuvor seine ersten Bundesliga-Minuten absolviert hatte. Die Rührung darüber hatte das Talent übermannt.

Das 21-jährige Energiebündel wurde in der 60. Minute für Eugen Polanski eingewechselt und war damit ein wesentlicher Teil dieses guten Hoffenheimer Spiels, das einige Protagonisten als das "beste der bisherigen Saison" bezeichneten. Atik ist aber nicht nur Teil des 4:0-Erfolgs, sondern auch der gesamten Hoffenheimer Philosophie: Zusammen mit Niklas Süle, Jeremy Toljan, Nadiem Amiri und Philipp Ochs war er einer von fünf Spielern, die gegen Köln zum Einsatz kamen, welche allesamt in der eigenen Akademie ausgebildet wurden. "Wir erzählen nicht nur, wir machen es", sagte Alexander Rosen, der Direktor Profifußball bei der TSG, mit stolzgeschwellter Brust. Bei der ständig schwelenden Diskussion um Traditionsvereine ist das wirklich ein Pfund, mit dem die TSG als "junger Verein" in der Bundesliga wuchern kann.

Die bundesweit anerkannte Nachwuchsarbeit beim Kraichgau-Klub trägt immer mehr Früchte, und Trainer Julian Nagelsmann nimmt diese augenblicklich so komfortable sportliche Situation als "Beschleuniger" für die Entwicklung der jungen Spieler. Es kann ja derzeit im Grunde nichts schiefgehen, nach nun 13 ungeschlagenen Begegnungen in Folge und Platz vier. Da kann sich der experimentierfreudige Trainer austoben, setzte beispielsweise Offensivspieler Atik, der bis zur U 17 für den SV Waldhof spielte, als "Sechser" ein. "Weil er so giftig und gallig anläuft", begründete Nagelsmann.

Saison für Risse gelaufen Als sich Marcel Risse (Bild) mit Hilfe von zwei Betreuern in die Kabine schleppte, hatte die Verletztenmisere beim 1. FC Köln einen neuen Höhepunkt erreicht. Die ernüchternde Diagnose gab es wenige Stunden später: Der 26-Jährige erlitt beim 0:4 in Hoffenheim einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Die Saison ist quasi gelaufen für den gebürtigen Kölner. Nach Vereinsangaben soll Risse, der in dieser Saison bislang zwei Treffer erzielt hat, bereits heute operiert werden. FC-Trainer Peter Stöger machte deshalb weniger die herbe Pleite zu schaffen. Den Österreicher quälen viel mehr die immer größer werdenden Verletzungssorgen. Für die Kölner geht es wohl nur nach darum, sich irgendwie in die Winterpause zu retten. "Das tut uns natürlich weh, wenn wieder einer Spieler ausfällt, der ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders ist", sagte Stöger. Schließlich wird der FC derzeit eher von den Personalproblemen als von den Gegnern in die Knie gezwungen. Die Stammkräfte Timo Horn, Matthias Lehmann, Marco Höger, Dominic Maroh und Leonardo Bittencourt fehlten in Sinsheim. Jetzt hat es auch noch Risse getroffen. sid (Bild: dpa) [mehr...]

Die vielen jungen Spieler werden von den Leistungsträgern aber auch prächtig geführt. "Die Mischung stimmt", meinte Sebastian Rudy, der in den vergangenen Monaten selbst zur absoluten Führungsfigur bei der TSG 1899 gereift ist. Eine Rolle, die man ihm lange nicht zugetraut hatte. Als sprichwörtliche "Türme" in Sachen Führungsspieler ragen allerdings Sandro Wagner und Kevin Vogt (beide 1,94 Meter groß) heraus. "Es ist gut, so einen Panzer da vorne drin zu haben", spricht Sebastian Rudy voller Anerkennung vom Sturmtank, der beim 4:0 gegen Köln zwei Treffer erzielte (Toljan und Uth steuerten die weiteren Tore bei). "Er beschäftig alle", sagte sein Trainer über Wagner und führte sogleich dessen Wert für den teaminternen Nachwuchs ins Feld: "Er ist mit seinen Emotionen bedeutend für die Jugendspieler." Bei Abwehrboss Kevin Vogt lobte Nagelsmann dessen ausgeprägte Kommunikation.

Es passt derzeit einfach bei der TSG. "Mit Zufall hat das nichts mehr zu tun", sagte Nagelsmann, als er auf den vierten Platz angesprochen wurde. Das ist bei der oft übertriebenen Zurückhaltung im Bundesliga-Geschäft fast schon als Monster-Aussage zu werten. Auch in der Stadionzeitung deutete der Verein an, wohin die Reise gehen soll: "Zwölf Spiele nacheinander ungeschlagen ist die TSG - das bedeutet Klubrekord: Übrigens: Eine derartige Erfolgsbilanz zum Saisonstart erreichten in der Bundesliga-Geschichte nur zehn Klubs. Gutes Omen: Für jene Teams reichte es am Ende immer zu einem Platz unter den ersten Fünf", war da zu lesen. Kein Wunder, dass die Fans Europapokal-Lieder sangen - zumal es nun schon 13 ungeschlagene Spiele in Serie sind...