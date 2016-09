Schock in der Nachspielzeit

Beinhartes Duell: Darmstadts Colak (links) gegen Hoffenheims Amiri. © dpa

Darmstadt. Viertes Spiel, viertes Unentschieden: Die TSG 1899 Hoffenheim kommt in dieser Bundesliga-Saison noch nicht richtig in die Gänge. Gestern Abend musste sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in Darmstadt mit einem 1:1 begnügen. Joker Denys Oliinyk erzielte in der 92. Minute den Ausgleich und ließ Lilien-Trainer Norbert Meier an seinem 58. Geburtstag lauthals jubeln. In der schwachen Partie hatte Andrej Kramaric die Gäste in der 46. Minute in Führung gebracht.

"Ich glaube, das sah nach Fußball heute aus. Wenn wir uns so belohnen, ist das natürlich megageil", sagte Darmstadts Florian Jungwirth. Gäste-Kapitän Eugen Polanski klagte hingegen: "Sicher hatten wir uns ein anderes Ergebnis vorgestellt, das ist sehr, sehr bitter."

Bei Niklas Süle reichte es nach seiner Beckenprellung nicht für einen Einsatz in Darmstadt. Für ihn verteidigte Kevin Vogt neben Ermin Bicakcic im Abwehrzentrum. Dazu rückte Kerem Demirbay für Lukas Rupp in die Startelf. Mit diesen beiden Veränderungen begannen die Hoffenheimer sehr dominant. Es gelang der TSG zwar, ein optisches Übergewicht zu erlangen, doch recht schnell wurde aus dem Plus an Ballbesitz ein emotionsloses Ballgeschiebe rund um die Mittellinie.

Keine Ideen, wenig Kreativität, kaum Impulse für die Angreifer Kramaric, Uth und Wagner aus dem Mittelfeld. Letztgenannter wurde von den Lilien-Fans bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte mit Applaus und nicht mit Pfiffen begrüßt. Eine feine Geste. Die SV-Anhänger wissen, dass ihr Verein ohne Wagners 14 Tore in der Vorsaison wohl abgestiegen wären.

Doch zurück zum Spiel: Die Lilien machten es der TSG verdammt schwer. Das Zentrum war "dicht". Nach den immer häufigeren Ballgewinnen versuchten die Mannen von Trainer Norbert Meier vor allem den wieselflinken Heller mit steilen Pässen zu füttern. Doch die TSG verteidigte aufmerksam. Trotzdem verhinderten Bicakcic & Co. nicht die größte Chance des ersten Durchgangs: Milosevic schob den Ball nach einer Standardsituation aus fünf Metern knapp am Tor vorbei (37.). Auf der anderen Seite versäumten es die Hoffenheimer, bei ihren uninspirierten Angriffen über die Flügel zu spielen. Dies lag aber auch daran, dass die Außenverteidiger Kaderabek (links) und Rudy (rechts) viel zu früh in die Mitte zogen und damit die Räume noch enger machten, als sie eh schon waren.

Dann der Blitzstart in Hälfte zwei: Kramaric hatte nach einem simplen Querpass von Rudy alle Zeit, sich den Ball zurechtzulegen, zog mit links ab, und der Ball schlug flach zur Hoffenheimer Führung ein. 35 Sekunden war da gerade wieder gespielt. Darmstadt antwortete mit Vorwärtsdrang.

1899 im Glück

Über links gelangte das Spielgerät an den "Fünfer" der TSG, wo Bicakcic mit aufgelegtem Arm Colak umstupste. Hoffenheim hatte großes Glück, dass Schiedsrichter Willenborg bei seinem Bundesliga-Debüt hier nicht auf Elfmeter entschied. Das Spiel wurde nun lebendiger und offener, weil auch die Heimmannschaft nicht mehr an ihrer Defensivtaktik festhalten konnte. Auf der Gegenseite fühlten sich die Gäste mit dem Mehr an Raum deutlich wohler: Der eingewechselte Vargas flankte fein auf Uth, doch dessen Kofball landete genau in den Armen von Esser (66.). Auf der Gegenseite zwang Jungwirth mit einem Kopfball Baumann zu einer Glanztat (70.).

Es wurde hitzig in der Schlussphase und endgültig ein Kampfspiel, in dem sich die fußballerisch zwar limitierten, aber nie aufsteckenden Darmstädter in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Oliinyk noch mit dem verdienten Unentschieden belohnten.