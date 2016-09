Suche nach neuer Identität

TSG-Trainer Julian Nagelsmann glaubt an eine Leistungssteigerung. © dpa

Sinsheim. Im Fußball-Labor Hoffenheim brennt zurzeit auch nachts noch Licht. "Professor" Julian Nagelsmann und sein "Forschungsteam" machen Überstunden. Im Innovationszentrum in Zuzenhausen blubbert, dampft und raucht es allerdings nicht. Hoffenheims Trainer und seine Assistenten grübeln vielmehr vor einer großen Taktiktafel, schieben Namensschilder hin und her, rauf und runter.

Diese gewiss etwas plakative Darstellung beschreibt aber den derzeitigen Ist-Zustand der TSG Hoffenheim ganz gut. Das Produkt von 1899, also die Mannschaft, scheint auf dem hartumkämpften Markt der Bundesliga zwar deutlich konkurrenzfähiger als in der vergangenen Saison, allerdings fehlt ihm das gewisse Etwas. Nagelsmann doktert immer noch an einer Optimalaufstellung herum, daran, dass gewisse Mechanismen besser greifen, Positionen bestmöglich besetzt sind. "Wir werden im Laufe der Zeit besser", versprach der Cheftrainer nach dem 0:0 gegen Wolfsburg. Es war ja um Gottes Willen nicht alles schlecht beim samstäglichen Spiel, allerdings hatten die meisten der 23 295 Zuschauer den Eindruck, dass da irgendetwas fehlt.

Kreativität zum Beispiel. Im letzten Drittel mangelte es Rupp, Amiri, Uth, Wagner und Kramaric oft an der richtigen Inspiration. Zudem lahmte das Flügelspiel, nur zweimal brachen die TSGler bis zur Grundlinie durch, prompt wurde es aber gefährlich (Uth, 54. und Wagner, 82.). Sebastian Rudy, einer mit dem Instinkt für den tödlichen Pass, war am Samstag als Rechtsverteidiger aufgeboten. "Er verteidigt sehr gewissenhaft", empfindet Nagelsmann. Doch er fehlte ganz offensichtlich im Zentrum als Ideengeber. Pavel Kaderabek, ein klassischer Rechtsverteidiger, musste in der Viererkette links ran, davor spielte mit Kramaric ebenfalls ein Rechtsfuß. Kein Wunder also, dass da keine Flügelläufe mit dem Abschluss einer punktgenauen Linksflanke zu erwarten sind.

Auch ist die Spielweise von Hoffenheim weiter schwer zu durchschauen. Das Volle-Pulle-Pressing, die DNA der TSG, wollte Nagelsmann nicht mehr spielen lassen; macht er auch nicht. Doch die Ballbesitzphasen mit dem bereits erwähnten Spiel in die Spitze sind noch zu fehlerhaft. Es hat den Anschein, als suche 1899 derzeit eine neue Identität, eine Spielweise, die zur Mannschaft passt, einen Fußball, der mehr bietet als nur gute Ansätze.

0:0 ein Punktgewinn

Das 0:0 gegen Wolfsburg durften die Hoffenheimer aufgrund der größeren Chancenqualität der Gäste durchaus als Punktgewinn verbuchen. Es war das dritte Unentschieden im dritten Saisonspiel. "Wir haben aber gegen Leipzig, Mainz und Wolfsburg gespielt. Das sind Mannschaften, gegen die nicht jeder gewinnt", verwies der Trainer auf das Niveau der Auftaktgegner. Der nächste heißt morgen Darmstadt. Das ist, bei aller Wertschätzung, ein Kontrahent, gegen den nicht jeder verliert - oder nur Unentschieden spielt. . .