Süle erlebt Glücksmoment

Publikumsliebling Niklas Süle genoss den Sieg und seinen Treffer in vollen Zügen - der 21-Jährige stimmte danach die "Humba" an. © dpa

Sinsheim. Niklas Süle genoss die persönliche Nachspielzeit in vollen Zügen. Als Belohnung für seinen Siegtreffer durfte der Hoffenheimer Innenverteidiger nach dem 1:0 (1:0)-Heimsieg über Hertha BSC Berlin auf den Zaun zur Fankurve und die "Humba" anstimmen. "Das ist ein cooles Gefühl", fand der 21-jährige Publikumsliebling. "Es ist toll, dass mir ein so wichtiges Tor gelungen ist. Ich habe ja schon länger warten müssen. Wir wollten diesen Erfolg unbedingt."

Süle war nicht nur bei seinem Kopfballtreffer in der 31. Minute ein Riese, als er den knapp 20 Zentimeter kleineren Berliner Peter Pekarik übersprang. Der Olympia-Silbermedaillengewinner sorgte auch in der Defensive für die nötige Stabilität, um den fünften Bundesliga-Sieg in Serie einzufahren. "Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben einen sehr starken Kader und wollen da oben bleiben", erklärte Süle nach dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz selbstbewusst. Durch den Hertha-Coup hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann den Vereinsrekord aus der Spielzeit 2008/09 eingestellt. Nächster Gegner ist am Samstag in München der FC Bayern.

Wette mit Manager Rosen

Auch nach dem verdienten Dreier gegen offensiv harmlose Berliner sieht sich die TSG im Duell mit dem Rekordmeister als Außenseiter. Süle will trotzdem alles dafür tun, um seine Wette mit Manager Alexander Rosen zu gewinnen - dafür muss der Hesse zweimal in zehn Spielen treffen - es fehlt also noch ein Streich zum internen Triumph, wie Süle mit einem breiten Grinsen im Gesicht verriet. Auch Nagelsmann lobte seinen Abwehr-Hünen, der durch die Olympia-Teilnahme keine optimale Vorbereitung hatte: "Niklas kommt immer besser in Schwung, nachdem er ein bisschen Zeit gebraucht hat, um sein Spiel an die Dreierkette anzupassen."

Für den 29-jährigen Coach bleibt der Blick auf die Tabelle weiterhin eine Nebensache. Für ihn zählt in erster Linie die Weiterentwicklung seiner Mannschaft. Und da hat die TSG mit Blick auf die unglückliche Pokalniederlage in Köln wieder einen Sprung gemacht, sie begeht bei eigenem Ballbesitz immer weniger Fehler. "Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Wir haben verdient gewonnen", bilanzierte Nagelsmann. Schritt für Schritt übernahmen seine Profis das Kommando. Lukas Rupp scheiterte an Hertha-Torhüter Rune Jarstein (27.), Pavel Kaderabek köpfte an die Latte (29.). Eine Standardsituation führte schließlich zur Führung der Heimelf: Kerem Demirbay brachte den Freistoß perfekt in den Strafraum - und Süle köpfte zur 1:0-Führung ein (31.). Es war ein besonderer Glücksmoment für den 21-jährigen Innenverteidiger. Ausgelassen bejubelte der Olympiateilnehmer seinen ersten Saisontreffer.

Die Partie vor 28 015 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena war nun fest in der Hand der Kraichgauer, die es allerdings verpassten, nachzulegen. Eine Tatsache, die Abwehrstratege Kevin Vogt stellvertretend kritisierte: "Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen." Eine gute Möglichkeit hatte Rupp, als der Weinheimer erneut in Jarstein seinen Meister fand (33.). Die Berliner, bei denen der Ex-Hoffenheimer Vedad Ibisevic die Kapitänsbinde trug, kamen selten gefährlich vor den Hoffenheimer Kasten und bauten immer mehr ab. Einzig bei Allans Schuss, den Oliver Baumann stark parierte, wurde es wirklich brenzlig (14.).

Nagelsmann passt Taktik an

In der 51. Minute kam Ibisevic erstmals aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch Baumann war zur Stelle. Nun musste Nagelsmann eingreifen - und fand das richtige Mittel. "In den ersten zehn Minuten nach der Pause haben wir den Zugriff verloren. Nach der Umstellung haben wir diesen aber schnell wieder bekommen", betonte der Coach, der die Dreier- in eine Viererkette umwandelte und Vogt ins defensive Mittelfeld schickte. "Wir gewinnen nicht durch Zufall. Hinter unserem Erfolg steckt ein klarer Plan", unterstrich Vogt.

Sandro Wagner hätte im Duell mit seinem früheren Arbeitgeber den zweiten TSG-Treffer machen müssen. Nach schönem Zuspiel des agilen Rupp scheiterte der Torjäger allerdings aus kurzer Distanz an Jarstein (71.), ebenso wie Andrej Kramaric (78.). Der Kroate vergab in der Schlussphase noch eine 100-prozentige Gelegenheit. Doch am Ende war Berlin offensiv zu harmlos und Hoffenheim der verdiente Sieger.