Trainer lobt „außergewöhnlichen Geist“

Zuzenhausen. Solch eine Wintervorbereitung in heimischen Gefilden härtet ganz offensichtlich ab: Julian Nagelsmann (Bild) erschien gestern zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) trotz Minusgraden in kurzer Hose. "Klimatisch war das genau richtig, auch wenn das jetzt nicht garantiert, dass wir die ersten sieben Spiele des Jahres gewinnen werden", blickte er auf gut zwei Wochen intensiven Arbeitens auf dem Trainingsgelände in Zuzenhausen zurück.

Mit der Maßnahme, während der kurzen, knackigen Vorbereitung daheim zu bleiben, unterscheidet sich die TSG 1899 auch von ihrem nächsten Gegner: Der FC Augsburg weilte gut eine Woche im sonnigen Marbella. Dorthin hatten die Hoffenheimer auch "Späher" geschickt, um die bayerischen Schwaben bei ihren Trainingsspielen zu beobachten. Und das aus gutem Grund: Kurz vor der Winterpause hatte der FCA einen Trainerwechsel vollzogen: Manuel Baum ersetzt jetzt den in die Saison gestarteten Dirk Schuster. "Sie versuchen nun, viel mutiger zu spielen und haben eine modernere Spielweise", hat sich Nagelsmann aus Spanien berichten lassen.

Mut als Kernelement

Mut bleibt auch ein Kernelement des Hoffenheimer Spiels. Die bisher ungeschlagenen Kraichgauer wollen weiter den Ball haben, auch wenn Julian Nagelsmann ausgemacht hat: "In unserer Situation gibt es einen gewissen Druck für die Spieler, weil jetzt mehr erwartet wird." Doch dieser Zwang sei angenehmer als der vor einem Jahr, als die TSG als Letzter in die Rückrunde gestartet war und um den Ligaverbleib kämpfte.

Nun ist 1899 ein ernsthafter Anwärter auf einen Startplatz in einem der beiden internationalen Wettbewerbe. Und das wird auch das Ziel von Trainer und Mannschaft sein, auch wenn das öffentlich (noch) keiner artikulieren möchte. Nagelsmann hat bei seiner Truppe während der zurückliegenden Tage "einen außergewöhnlichen Geist" ausgemacht. Die Spannung sei stets hoch gewesen, befeuert von "etwas Wut" nach dem 1:1 gegen Bremen im letzten Spiel des vorigen Jahres. Gerade weil auch in dieser Begegnung ein möglicher Sieg "verdaddelt" wurde, möchte Hoffenheims Trainer die bisherige Hinserie auch nicht als "überragend" bezeichnen.

Nicht spielen können in Augsburg Pavel Kaderabek (Wadenprobleme) und Lukas Rupp (Kniebeschwerden). Fraglich ist Jeremy Toljan. Dagegen kann der zuletzt angeschlagene Niklas Süle wohl auflaufen. Dessen Wechsel und der von Sebastian Rudy zum FC Bayern im Sommer war aus personeller Hinsicht das Berichtenswerteste aus Zuzenhausen. "Es sind zwei Säulen. Aber meine Freude darüber ist größer als der Ärger, vor allem weil sie hier im nächsten halben Jahr noch etwas reißen wollen", sagte Nagelsmann. Somit könnten sich diese feststehenden Wechsel sogar positiv auf die restliche Saison der Hoffenheimer auswirken. (Bild: dpa)