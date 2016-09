Verrücktes Spektakel

Mainz. Als Schiedsrichter Markus Schmidt gestern Abend die Bundesliga-Partie zwischen Mainz und Hoffenheim abgepfiffen hatte, nahm TSG-Stürmer Andrej Kramaric den Ball in die Hände und pfefferte ihn mit dem Vollspann bis unters Tribünendach. Diese Reaktion des Kroaten war dann doch etwas verwunderlich, hatten die Kraichgauer doch zuvor mit einer Monster-Mentalität den 1:4-Pausenrückstand noch in ein 4:4 verwandelt. Deshalb hätte eigentlich die Freude überwiegen müssen. Doch dem war nicht so. "Wir hätten das Ding noch gewinnen können. Mainz war tot", sagte Sandro Wagner.

Großes Durcheinander

Es war eine verrückte Begegnung, mit der in der anschließenden Analyse auch die Trainer ihre Probleme hatten. "Ein seltsames Spiel", empfand der Mainzer Coach Martin Schmidt. "In der ersten Hälfte war das nicht so vorgesehen, wie wir gespielt haben. Das hatte eine gewisse Eigendynamik angenommen", sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann, der während der ersten 45 Minuten vor allem die "Basics" bei seiner Mannschaft vermisste: laufen, kämpfen und seinem Mitspieler helfen.

Hoffenheims Plan war es, im Ballbesitz aus einer Dreierkette das Spiel aufzubauen. "Doch haben wir uns dabei zu sehr auf unser Offensiv-Spiel verlassen und schlecht verteidigt", so der Trainer. Vor allem Fabian Schär war in den heißen Duellen gegen FSV-Stürmer-Bulle Jhon Córdoba zu oft ohne Unterstützung und wurde von dem Kolumbianer ein ums andere Mal vorgeführt.

Mannhaft wollten die Spieler die taktischen Umstellungen aber nicht für das Tohuwabohu der ersten 45 Minuten verantwortlich machen. "Das wäre eine Ausrede", sagte beispielsweise Ermin Bicakcic. Wagner fand noch deutlichere Worte: "Wir wollen alle Bundesliga spielen. Da muss man zumindest kämpfen können." Beim 1:0 durch de Blasis' Kopfball (3.) sprang der Ball nach einer Ecke wild wie eine Flipperkugel durch den Fünfmeterraum der TSG. Nur 20 Minuten später erfreute sich der Argentinier erneut größter Freiheiten und verwertete eine Vorlage Öztunalis zum 2:0. Beim 3:0 durch Córdoba gab Schär dem Torschützen nur Geleitschutz, anstatt in vom Tor wegzuhalten. Dazu ließ Torhüter Baumann den Ball über seine Hände rutschen. Zwar hatte Wagner mit einem satten Schuss auf 1:3 gestellt (39.), doch Öztunali machte noch vor der Pause das 4:1 (43.).

"Es wurde emotional"

"Es wurde emotional in der Kabine", verriet Nagelsmann. Doch schien der Trainer die richtigen Worte gefunden zu haben. Allerdings wurde die verrückte Aufholjagd der Hoffenheimer durch die Rote Karte gegen den Mainzer Bussmann begünstigt (57., Notbremse). "Das war der Wendepunkt", empfand auch Oliver Baumann. Mark Uth köpfte nach feiner Kramaric-Flanke zum 2:4 ein (71.). Und nur zwei Zeigerumdrehungen später ballerte er aus 20 Metern den Ball zum 3:4 unter die Latte des FSV-Tores. Mainz war nun wirklich müde, denn wieder nur 120 Sekunden später flog der Ball nach Sebastian Rudys Schuss an die Latte. Und der eingewechselte Ex-Mainzer Adam Szalai drückte den Ball aus fünf Metern tatsächlich noch zum 4:4 für Hoffenheim über die Linie (84.).

Eine ähnliche Aufholjagd hatten die Hoffenheimer im September 2008 hingelegt, als man in Bremen noch auf 4:4 stellte - dann aber noch 4:5 verlor. Und tatsächlich kam Mainz in den Schlussminuten mit den letzten Körnern noch einmal vor das Hoffenheimer Tor. Doch richtig gefährlich wurde es nicht mehr.

Nagelsmann hofft nun, dass das lasche Auftreten in den ersten 45 Minuten ein Lerneffekt für seine Mannschaft wird. Wagner ist der Ansicht: "Wir haben sechs Tore in zwei Spielen geschossen. Da müssen mehr als zwei Punkte herauskommen." Am kommenden Samstag ist Wolfsburg in der Rhein-Neck-Arena der nächste Gegner.